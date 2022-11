Marshmello y Martin Garrix encabezan line up del EDC México 2023

Insomniac y OCESA anunciaron el lineup oficial de Electric Daisy Carnival (EDC) México 2023, el cual tendrá más de 200 actos en vivo por parte de los mejores exponentes mundiales de techno, hardstyle, bass, house, trance, EDM y ritmos latinos.

La novena edición de EDC México será su más grande fiesta bajo el Cielo Eléctrico a la fecha, iluminada con nuevas y mejoradas actividades que transportarán al Autódromo Hermanos Rodríguez y a todos los Headliners a una realidad mágica durante el fin de semana del 24 al 26 de febrero.

El cartel, liderado por Marshmello, Martin Garrix, Bizarrap, Adam Beyer, Illenium y Eric Prydz, marcará el capítulo de EDC México más especial hasta la fecha, ya que contará por primera vez con los sets en vivo de Charlotte de Witte, Artbat y Tale of Us, además de incluir a Tom & Collins, Jessica Audiffred, Mariana Bo, Uzielito Mix y The Wookies como los talentos locales, para poner en alto la escena electrónica de México y de América Latina.

EDC México 2023 se perfila para tener una de las más grandes producciones en el mundo, con los escenarios destacados: circuitGROUNDS Hosted by DOS EQUIS, donde conectaremos con nuestra pasión para bailar; neonGARDEN, donde los beats nos llegarán al alma; wasteLAND, para sacar la energía con el mejor estilo bass; DOS EQUIS Stage, para disfrutar de los mejores DJs con un toque local e internacional; stereoBLOOM, con toda la atmósfera del club trance; además del nuevo y mejorado kineticFIELD Hosted by DOS EQUIS, vibrando en la misma frecuencia mientras bailamos bajo la misma luz, en el lugar donde todos son bienvenidos.

El espectáculo multisensorial también incluirá fuegos artificiales, juegos mecánicos, activaciones e instalaciones de arte masivas de talla internacional, que nos regalarán tres de los mejores días de nuestra vida. Desde la primera edición de EDC México en 2014, la comunidad de Headliners ha crecido y el próximo 2023 se expandirán los límites de la imaginación para crear una experiencia inolvidable, siguiendo nuestros valores principales: positividad, amor, cuidado, conexión, inclusión y creatividad, en un carnaval hecho para disfrutarse en unidad.

Line up del EDC México 2023

¿Cuál es el costo de los boletos?

Experiencia general

Garantiza la entrada a través de las puertas de EDC, donde eres libre de caminar y explorar este colorido mundo. Desde MX $2,980

Comfort pass

Una experiencia más cómoda que incluye: Entrada ágil al festival, baños con aire acondicionado en áreas selectas del festival y filas exclusivas en barras selectas.Desde MX $4,172

Para más información sobre compra de boletos, visita mexico.electricdaisycarnival.com. Para compras locales también puedes visitar la taquilla del Palacio de los Deportes.

Citibanamex Plus

¡Una experiencia premium!. Ofrece una plataforma de visualización exclusiva, accesos únicos y otros beneficios. Desde MX $5,364