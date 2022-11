“Antes que el dinero está el arte”, Humberto Gatica llega a México

Ganador de múltiples reconocimientos como productor de las más grandes estrellas, el también ingeniero de sonido de obras cumbre de la música pop mundial como “We Are The World” de USA for Africa o “My Heart Will Go On”, tema de la película “Titanic” interpretado por Celine Dion, visita México en apoyo a Expo Compositores Foundation, la organización internacional que impulsa a nuevos autores y realiza obras altruistas como El Hogar del Compositor.

Humberto Gatica, un hombre que merece respeto, llega a México. / Foto: Cortesía

“Definitivamente, la música puede cambiar al mundo. Lo hicimos con We Are TheWorld, donde se trataba de reunir fondos para ayudar a que la gente muriera de hambre y se reunieron millones de dólares, ahora con la Expo Compositores Foundation podemos colaborar en la construcción y funcionamiento de un lugar tan extraordinario como El Hogar del Compositor, que se convertirá en el punto de encuentro donde confluya gente que escribe letras con otros que escriben música y podrán colaborar entre ellos para generar grandes canciones”, afirma entusiasmado.

“Es una gran labor la que realiza la Dra. Rosalía García al frente de Expo Compositores Foundation y por ello me he sumado a esta organización, porque es urgente revalorar al compositor como el eslabón inicial de una gran cadena que representa la industria discográfica. Hay que entender que sin compositores no hay canciones y sin canciones, simplemente no hay cantantes ni todo lo que disfrutamos a través de la música. Por ello debemos impulsar a los nuevos compositores, desarrollar su talento y ayudarles a que vuelen alto”, expresa con profunda convicción.

A lo largo de sus 47 años de carrera como ingeniero y productor, Humberto Gatica ha trabajado con los más grandes nombres de la música como Michael Jackson, Quincy Jones, Tina Turner, Chicago, Cher, Celine Dion, Barbra Streisand o Shakira. Él fue quien grabó y mezcló las voces de los más grandes artistas pop que en 1985 se reunieron para grabar “We Are The World” y tiene increíbles recuerdos de esas sesiones de grabación con gente como Stevie Wonder, Ray Charles o Lionel Ritchie. Además de ello, es el ingeniero de grabación del disco más vendido en la historia de la música, “Thriller” de Michael Jackson.

Con este currículum pareciera que trabajar con Humberto Gatica es imposible para un artista novato. Sin embargo; él conserva una humildad increíble, una inmensa pasión por la música y algo que él llama ‘hambre’. “Y no hablo de hambre de comer o de ganar dinero, sino de hacer cosas, de seguir produciendo, creando”, explica.

Así como Gatica participa en las actividades filantrópicas de Expo Compositores Foundation, también aporta su tiempo y talento al desarrollo de nuevas estrellas de la música en el ámbito del regional mexicano: “Esa experiencia que yo traigo la aplico a la música de aquí que me entusiasma, que me gusta”, explica.

Durante su ponencia en la Convención Expo Compositores Foundation 2022 que se realiza en la Ciudad de México, un joven cantante de Guadalajara dijo a Humberto Gatica que él jamás podría pagar a un productor como él, a lo que el galardonado chileno respondió: “Yo no le pongo precio al arte. Jamás he puesto el precio antes del arte. Si el arte me apetece y veo que hay un talento verdadero yo le digo a este señor que me pregunta ‘¿cómo podemos hacerle?’ Buscamos una manera de hacer esa producción y darle a ese artista, a esa canción, la oportunidad”.

“Jamás en mi vida he dicho: Oye, no me puedes pagar mis honorarios, lo siento. Al contrario, busco una manera de hacerlo. Ni tampoco hago menos a las personas con bajo presupuesto para darles menos tiempo o acelerar el tiempo para salir del compromiso y a ver si funciona. Es la misma dedicación, la misma pasión e integridad que se les da a los establecidos, a los súper estrellas, a los que tienen presupuestos ilimitados”, expresó.

Y, para muestra un botón, Humberto Gatica acaba de terminar de producir cuatro temas a la joven regiomontana Mar García, talento emergido de Expo Compositores Foundation, y lo hizo con la misma calidad, pasión y entrega que con Michael Jackson, Michael Bubblé o Shakira.

“La misma atención que le doy a Celine Dion se la doy a Mar García. Y es algo maravilloso porque me meto al mundo del artista y trato de sacar lo mejor de él. Cuando grabamos “My Heart Will Go On”, Celine no se sentía bien y me pidió ayuda y comprensión. Ahí estuve, impulsándola a dar lo mejor de ella, a obtener su mejor interpretación. Lo mismo con Mar”, concluye.

