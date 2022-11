Tenoch Huerta revela detalles exclusivos del rodaje de Pantera Negra: Wakanda por Siempre

Pantera Negra: Wakanda por Siempre llega a México. / Foto: Cortesía Tenoch Huerta Mejía as Namor in Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2022 MARVEL. (Marvel Studios/Marvel Studios)

La cinta Pantera Negra: Wakanda por Siempre (Black Panther: Wakanda Forever) es la mezcla perfecta entre historia y cultura con un guion sorprendente que impresiona a toda la audiencia, quien en ningún momento dejó de estar al filo de su asiento, mientras reía, se sorprendía y lloraba con el increíble homenaje a Chadwick Boseman, cabe señalar que las actuaciones fueron sublimes y la de Tenoch Huerta llegó para revolucionar el MCU y ser inspiración para todos los latinoamericanos que buscan cumplir su sueño.

¿Alguna vez te pasó por la cabeza trabajar con Marvel?

Estoy muy emocionado, me está empezando a caer el veinte la verdad no lo tengo tan claro, tengo como dos semanas de ser famoso y aún no me da.

¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste la película terminada?

Híjole, la verdad me gustó mucho, evidentemente una cosa es lo que lees, una lo que filmas y otra la que termina siendo, siempre hay un proceso en lo que terminas de entender que viste y al final fue bien divertido y la verdad me quedé muy satisfecho.

¿Qué fue lo que más te gustó de formar parte de este proyecto?

Pues todo en general, tener de repente una plataforma de este tamaño, o sea creo que son muchas lecturas no, uno a nivel personal evidentemente, pues es un logro y está bonito estar ahí, a nivel actoral también significa como desde lo que yo hago como actor y como me gusta interpretar y construir, puedo aportar a una historia de superhéroes, también el impacto y el significado que tiene hacer un personaje que tiene este origen mesoamericano y que hace una representación muy digna y poderosa. Entonces creo que hay muchos niveles, la película tiene mucho, se vuelve muy significativa para mí.

¿Cómo te preparaste física y mentalmente para interpretar a Namor?

En lo físico pues desde aprender a nadar, hacer ejercicio, en fin, aprender los combates, el combate escénico, pues las coreografías, aprender a trabajar con los cables, con los que te cuelgan, que no es cosa fácil, son como cosas que te exige el trabajo, que yo no veo y no demerito el trabajo, pero son cosas que tienes que hacer, eres actor de eso va, tienes que hacerlo entonces es parte de la chamba y mentalmente tienes que construir el personaje, tienes que buscar sus motivaciones, irlo lo construyendo, platicar con el director, con tus compañeros, en fin es todo el proceso.

¿Cómo percibes la película y tu personaje?

Para mí es delicada pero hablando de fino y bello, y mi personaje lo definiría como un concepto, Namor tiene una capacidad enorme de amor.

¿Cómo fue tu primer día en el set de grabación?

Estaba muy nervioso, es una sensación muy poderosa y además, desde el primer día me colgaron de unos cables, me sentí como una piñata ahí colgado, todos mis compañeros, el crew, director y el cast estuvieron ahí para arroparme y sentirme protegido, y el equipo con el que trabajo que siempre ha sido clave en este viaje estuvo ahí, me sentí rodeado y todo fue mucho más fácil y a pesar de los nervios y el miedo, el proceso fluyó.

¿Qué aprendiste de este proyecto?

Yo creo que más que momentos son experiencias, la experiencia de aprender a nadar, del buceo libre y estar debajo del agua durante cinco minutos aguantando la respiración, estar ahí abajo, esta sensación de paz que es como una meditación activa, la sensación de paz, la sensación de tranquilidad y luego lo tienes que enfocar porque si tienes que hacer una escena, pues tienes que estar al 100% ahí. Entonces creo que todo ese proceso y toda esa experiencia y todo esto que obtuve del buceo libre es algo que si quiero repetir.

