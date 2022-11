Manelyk cuenta la verdadera razón por la que dejó de hablarle a Karime

Tras mantener dos años de relación, Manelyk y Jawy decidieron separarse por diversos inconvenientes en los que ambos han dado su propia versión. Sin embargo, lo que más sorprendió a los fans de la franquicia Shore es la manera en que terminó la amistad entre Mane y Karime Prindter, las llamadas ‘comadres’.

Y es que luego de más de un año, no se había hablado sobre el tema, hasta ahora, que la influencer decidió romper silencio para aclarar lo que sucedió en ese momento y así dar por finalizado a los chismes que continúan recorriendo las redes sociales.

“Ahorita hay un chisme, una polémica, como le quieran llamar que yo tenía, pues tenía porque ella dijo que le vale madr*s mi amistad y obviamente a mí me vale mucho más porque para ese tipo de amigas, para que quieres enemigas… Pues está sonando que Karime, mi ex comadre tiene algo que ver con Jawy, que la verdad a mí no me sorprende en lo más mínimo porque ¿Quién no quiere algo con Jawy?, todo México”, inició la conversación Mane durante el programa de Luis ‘Potro’ Caballero llamado ‘El Potrillo’.

“Mi problema fue que cuando yo termino con Jawy, yo pienso que ella pues como mi mejor amiga me va a apoyar, y le marco y le digo: ‘Amiga, ¿Qué crees? por fin pude terminar con él, tuve los h*ev*s’, porque a mí me costó mucho terminar con él y ella aplaudió: ‘¡Qué bueno amiga sí!’”.

Se mantuvo hablando González mientras seguía confesando lo que ocurrió en el momento, alegando que ella había invitado a Karime a un viaje todo pago para poder despejar su mente, pero esta se había negado por algunos compromisos que tenía en el momento. No obstante, para sorpresa de todos, esta apareció al siguiente día en Las Vegas junto a Jawy.

“Bueno, yo invito a mi amiga le digo: ‘Amiga te invito todo pagado, vámonos a punta cana’. (A lo que Karime respondió: ‘Ay no, no puedo, fíjate que estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer… Y al otro día, la señorita en las Vegas con mi ex”, aseguró.

Asimismo, la modelo también dijo que el verdadero problema era que su ex comadre no había sido sincera desde el inicio. “El problema no es ese, yo entiendo, porque ellos son muy amigos… Lo entiendo pero si me dice: ‘¿Sabes qué mana?, no quiero ir contigo porque me voy a Las Vegas con tu ex novio, pero te lo aviso ¿por qué?, porque no quiero que la gente empiece a hablar cul*rad*s de que yo ya me fui con tu novio, de que te estoy bajando el novio’, ¿Y yo que le voy a decir?, ‘No cabr*na no vayas’, Obvio no, porque son amigos”, finalizó Mane intentando cerrar el tema.