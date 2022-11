“Ya aprendió a no volverse a meter conmigo”, Vadhir Derbez bromea sobre accidente de Eugenio Derbez

Han pasado más de dos meses de que Eugenio Derbez se accidentó al practicar un juego de realidad virtual, y el cual lo ha mantenido bajo rehabilitación. En el momento del percance se encontraba uno de los hijos del actor mexicano, Vadhir Derbez, quien no había hablado, hasta ahora.

De hecho se especuló que Eugenio y Vadhir habían protagonizado una discusión que los llevó a pelearse a golpes, rumor que fue desmentido por José Eduardo Derbez y Alessandro Rosaldo, esposa de Eugenio.

YouTuber asegura que la lesión de Eugenio Derbez se debió a una pelea con su hijo Vadhir. / Foto: Getty Images . (Frazer Harrison/Getty Images)

Vadhir no había hecho ningún comentario, pero hace unos días el cantante de 31 años estuvo como invitado en el programa de radio La Caminera, para hablar de su nueva canción ¿Qué pasaría?. Durante la entrevista se le cuestionó sobre la salud de su padre, a lo que el respondió, “bien, él va mucho mejor, se está recuperando y pues ya aprendió a no volverse a meter conmigo”, bromeó el intérprete.

Además explicó que los accidentes durante una partida de realidad virtual son comunes en personas mayores de 35 años –que no están tan acostumbras con nuevas tecnologías- , tal y como le ocurrió a su padre, después de colocarse un “headset”. Y detalló, “creyó que caería al precipicio y se colocó de lado para amortiguar un posible golpe, generando que todo su peso cayera sobre uno de sus hombros”.

También te puede interesar:

“Estoy harto de sentir dolor”, Eugenio Derbez habla sobre su dolorosa recuperación

Eugenio Derbez: ‘Acapulco’ regresa para impulsar las virtudes de los mexicanos

Video: Revelan imágenes de la recuperación de Eugenio Derbez

Vadhir explica accidente de Eugenio Derbez

“Cuando saltó de la tabla (dentro del juego), en vez de entender que estaba en un piso seguro, digamos que en su cabeza dijo: ‘estoy saltando en una tabla en un rascacielos, voy a brincar de lado como pa´caer ´”, contó. “No sé qué chingad*s pasó por su cabeza, pero terminó en el suelo de una manera muy bizarra”, dijo Vadhir.

Además explicó que Eugenio se encuentra mucho mejor y ya está en un proceso de recuperación, por lo que ahora puede bromear sobre el tema. “En ese momento sí estuvo muy denso. Cuando comenzó con su ‘ay, mi hombro’ inmediatamente me dijo: ‘llévame al hospital’ y le dije ‘ok, te caíste, pero está bien, no pasa nada, espérate a que se te quite tantito el dolor’ y me dijo ‘no, escuché los huesos tronar’”.