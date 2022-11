Andrés García: Leonardo responde furioso cuando le preguntan por su padre, hasta dice groserías

Mientras la salud de Andrés García se deteriora cada día por la cirrosis que le diagnosticaron, la relación con sus hijos sigue distante y fría, al punto que su segundo hijo Andrés, ha tenido ciertas diferencias con él, supuestamente, por los bienes que el famoso actor piensa dejarles.

García de 81 años quien vive en Acapulco, en julio pasado dijo a ‘De primera mano’ que cambiaría su testamento porque “no todos (sus hijos) merecían recibir” algo de lo que él había adquirido con su trabajo y esfuerzo.

A pesar de su delicado estado de salud Andrés García sigue sin arreglar los conflictos con sus hijos. Foto: Instagram realandreagarcia / @andresgarciatvoficial / @leonardogarciaof

“Venimos de la Notaría y estoy poniendo las cosas a nombre de ella (su esposa Margarita Portillo), la mayoría y algunas otras a nombre de algún otro hijo que se lo merece”, mencionó.

El afamado actor de telenovelas había señalado que Leonardo cuya madre es Sandra Vale, estaba distanciado de él y que no le prestaba la atención a su estado de salud.

“La relación con Leonardo la tiene complicada y desquebrajada, hasta el otro día me escribió Leonardo preguntándome que qué onda cómo estaba su papá por las noticias, y hace rato (también) me escribió. Andrés no lo quiere ver, pero quiero hablar bien con Andrés al respecto”, dijo Margarita Portillo.

Andrés García prepara su funeral Instagram: @andresgarciaoficial

Sobre la herencia, su hijo Leonardo García había comentado que “un día ‘La herencia es para uno, la herencia es para otro’. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y estoy enfocado en mi trabajo”.

Recientemente Leonardo, quien también se dedicó a la actuación arremetió verbalmente contra los medios al ser consultado sobre el estado de salud de su padre, que según su hermana Andrea, está perdiendo la memoria.

“Me vale madre, no lo voy a hablar”, dijo Leonardo, según un video que publicó ‘Venga la alegría’ el pasado viernes 11 de noviembre.

Esta no es la primera vez que se hacen públicas las diferencias del actor nacido en República Dominicana con alguno de sus hijos. Hace días su única hija, Andrea, señaló que buscó tener acercamiento con su padre y que luego de conversar con él, este la bloqueó y desde entonces perdió todo tipo de acceso con el famoso actor.

La artista dijo al programa “Chisme No Like”, que su padre “es un señor, un ser humano que está pasando por una situación bien difícil y bien dolorosa. Entonces, aunque yo tenga mi derecho de defenderme, no lo voy a hacer porque mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero”.