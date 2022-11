Laura Bozzo opina ante escándalo de Nicky Jam y Aleska Génesis

Hace unos días, Nicky Jam y su ex novia Aleska Génesis dieron de qué hablar en redes sociales luego de que se publicara y se hiciera viral un video en el que esta aparece hablando con una mujer para hacerle un supuesto trabajo de “brujería” al reggaetonero, con el objetivo de mantenerlo a su lado.

Esto fue dado a conocer por el empresario Miguel Mawad, quien desde hace tiempo también mantuvo una relación amorosa con la modelo y asegura que a él, como a Nicky Jam y otros famosos también les hizo “brujería”, y que tiene prueba de ello.

“Aleska Génesis no solo practicó la brujería conmigo y Nicky Jam, también lo hizo con Maluma, Sebastián Yatra, Shannon de Lima, Ninoska Vásquez, Javier R Borgio, Lary Blag, su mamá y novia (Tengo pruebas de todo)”, escribió el venezolano en una de sus historias de Instagram.

No obstante, horas más tarde Aleska apareció en un una publicidad, dando a entener que todo esto fue parte de una simple publicidad para su nuevo perfume ‘Mala’, mientras por otro lado se encontraban Mawad y la señora a la que le han otorgado el título de “bruja” diciendo que lo ocurrido no fue actuación, sino parte de la realidad.

Por este motivo, la modelo ha sido centro de críticas, no solo por parte de fans del cantante de música urbana, también por algunos famosos. Tal es el caso de Laura Bozzo, quien a través del programa ‘La Mesa Caliente’ dio su opinión con respecto a lo ocurrido.

“Un asco, ella en lugar de ir a una bruja, debería ir a un psiquiatra porque tiene problemas mentales”, comentó durante su segmento ‘El Termómetro de Laura’, agregando además que este tipo de personas no tienen valor a sí mismas. “Una persona que no tiene autoestima, que no se ama, que necesita de un brujo para retener a un hombre… bueno, primero no se quiere tampoco a sí misma para nada, a un hombre se le retiene por cómo es uno… Dándole orina ¡Ay, qué asco!”, finalizó diciendo.