“No estamos seguras”: mujer denuncia acoso de trabajador en plaza comercial

Las redes sociales son un espacio usado por muchas personas para exponer denuncias de abusos. Tal como el que sufrió Ann Mendoza, quien utilizó su cuenta de TikTok para narrar qué fue lo que vivió a la hora de acudir a una plaza comercial. Según lo relatado por la mujer, un trabajador de limpieza la acosó y violentó.

Todo inició cuando el sujeto ofreció sus servicios para limpiar el vehículo: “Cuando le dije que no, yo estoy bajando a mi hija de la camioneta y dice que ‘a las mujeres las matan porque ellas se exponen’. Obviamente hice como que no escuché”, mencionó Ann durante en video corto.

Después de negarse a la oferta por la falta de dinero, el hombre siguió atacando a al dama: “Pues me pasas con tarjeta y le dije: ‘No traigo’. Y me dice: ‘Pues me paga con canicas o con lo que quieras’ y me morboseó por completo; amigos, vengo con un pants, con la sudadera e insistió”, reveló la usuaria de TikTok.

Al intentar denunciar los hechos, la joven recibió críticas como si ella hubiera hecho algo malo: “Se acerca una mujer, según a darme la ayuda y me dijo que como mujeres hay que entender que los hombres están en una guerra con nosotros” , confesó Mendoza.

Además de este ataque, la madre de familia aseguró que recibió otros abusos:”La vez pasada que yo vine les dijimos que no limpiaran y le echaron miados al carro. Entonces creo que es importante que sepan que aquí en Parque Lindavista no estamos seguras” , concluyó.

Hasta el momento la grabación suma más de siete millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos TIkTok, donde se pueden leer mensajes como “Ve al MP y levanta denuncia por acoso, contra la empresa y quien resulte responsable, mete a la administración de la plaza por complicidad”, o “Amiga no estás sola, yo si te creo , vamos hacer viral esto, ni una más, ya estamos hartas . 💜”.

