Alex Hoyer envía emotivo mensaje a Danna Paola tras accidente en concierto

Tras el anuncio de su gira ‘XT4S1S’, Danna Paola ha tenido diversos inconvenientes que a medida que van pasando hace saber a sus fans para que estos no estén preocupados, dos veces ha tenido que suspender sus conciertos debido a algunos problemas técnicos por “parte de terceros” que han impedido que el show se pueda realizar.

Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido, la cantante empezó su gira con un excelente Sold Out en el auditorio Telmex que se encuentra ubicado en Guadalajara, y aunque todo iba como lo planeado, en pleno concierto ocurrió un incidente que conllevó a la famosa a pedir unos minutos para ser revisada por el médico.

De acuerdo a lo que se observa en el video, Danna estaría realizando una de sus coreografías cuando se pegó en la ceja, y aunque intentó seguir su show, se tuvo que detener 5 minutos para ser examinada.

“Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro… Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”, dijo, continuando con su espectáculo con la cabeza vendada.

.@dannapaola se cortó la ceja y pidió cinco minutos para que la atendieran y cuando regresó traía un vendaje que le cubría gran parte de la cabeza. Danna Paola continuó su show, que ofreció en el Auditorio Telmex.

Video: @gacosta13 pic.twitter.com/26idlD9lf2 — Publimetro México (@PublimetroMX) November 12, 2022

El mensaje de Alex Hoyer a Danna Paola

Debido al incidente que tuvo la cantante en el escenario, su novio, Alex Hoyer le dedicó unos minutos de su tiempo para enviarle un mensaje de amor y apoyo por lo ocurrido.

‘’Estoy tan orgulloso de ti y de cómo sacaste este primer show adelante. Felicidades por el inicio de este gran tour que sé que va a inspirar a muchísimas personas’', empezó diciendo el escrito que publicó en sus historias de Instagram junto a una fotografía en donde abraza a Danna Paola.

‘’Te amo y te admiro como no tienes idea, eres una ching*na y lo que le sigue. Gracias por permitirme ser parte de esta locura. You are f*cking amazing. I love you”, finalizó.