Taylor Swift compite por sexta vez en la canción del año de los Premios Grammy

La emoción comienza desde ya y los nombres de los posibles ganadores de los Premios Grammy están de boca en boca.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció este martes 15 de noviembre la lista de los nominados a los Premios Grammy.

Los Premios Grammy 2023 marcan la entrega 65. Se transmitirán en vivo el domingo 5 de febrero desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Hasta la edición 64, Taylor Alison Swift, nacida el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania, acumula 11 premios Grammy y 42 nominaciones.

En 2021 se convirtió en la primera mujer solista en ganar el GRAMMY al Álbum del año tres veces por sus grabaciones en solitario. Ganó el premio en 2009 por Fearless, nuevamente en 2015 por 1989 y en 2021 por Folklore .

A los 16 años, Taylor Swift obtuvo su primer éxito en el Top 40 con “Tim McGraw”, una canción que aparece en su álbum debut homónimo de 2006. El álbum de estudio de Swift de 2008, Fearless , fue su primer álbum número 1 y generó el éxito cruzado Top 5 “Love Story”, reseña una biografía publicada en el sitio oficial de los Premios Grammy.

La deuda pendiente de Taylor Swift

La cantante y compositora hizo su debut en los Premios Grammy en la 51.ª entrega en 2009, interpretando “Fifteen” con Miley Cyrus.

Cuando tenía 10 años escribió el poema “Monster In My Closet”, que ganó un concurso nacional de poesía. El Museo GRAMMY presentó The Taylor Swift Experience en 2014.

En la edición 65 está nominada a Canción del Año y al mejor video musical por “All Too Well: The Short Film”. Es la primera vez que una de sus canciones regrabadas ha sido nominada.

Ha sido nominada al renglón de Canción del Año en seis oportunidades, pero hasta ahora no ha ganado ese premio.

Canción del Año

Taylor Swift - All Too Well (Versión de 10 minutos) (El cortometraje)

Steve Lacy - Bad Habit

Harry Styles - As It Was

Gayle - ABCDEFU

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Bonnie Raitt - Just Like That

DJ Khaled con Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy - God Did

Kendrick Lamar - The Heart Parte 5

Lizzo - About Damn Time