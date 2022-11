El polémico vestido con el que Anya Taylor-Joy dejó ver toda su ropa interior

¿El look es polémico? Sí. ¿Deja muy poco a la imaginación? También. Pero no hay dudas de que le sienta perfecto. Durante el estreno de The Menu, Anya Taylor-Joy lució un vestido negro transparente que le dejó ver toda su ropa interior.

Lejos quedó aquella imagen de niña que se popularizó con sus primeras apariciones en el mundo del cine. Ahora, toda una mujer de 26 años, sigue protagonizando éxito tras éxito luciendo imponente en cada entrega de premios o estrenos cinematográficos.

Te recomendamos: Britney Spears podría regresar a las pantallas de la mano de una icónica figura de los reality shows

Un par de imágenes que publica Daily Mail muestra a Anya Taylor-Joy luciendo ese vestido negro completo que le sienta de maravilla. Acompaña ese look con unos tacones que realzan su figura y un maquillaje que le da ese toque final a todo el atuendo.

Anya Taylor - Joy

Este nueva película que protagoniza Anya Taylor-Joy, titulada The Menu, es una comedia oscura, con algo de terror. La actriz nacida en Miami, con orígenes argentinos, es una de las principales figuras de la cinta junto a Nicholas Hoult.

Además, en el filme también están la actriz de 73 años, Judith Light; Hong Chau, 43 y John Leguizamo, de 62. Este martes 15 de noviembre fue el pre estreno para las estrellas de la cinta. Llegará para América Latina el próximo jueves 17.