Usuarios sugieren a Laura Bozzo que vaya a un Psiquiatra

Hace unos días se difundió en redes sociales que la ex novia de Nicky Jam, Aleska Génesis habría hecho “brujería” a cantante para que este volviera con ella. Sin embargo, aunque son muchas las versiones que se han dado a conocer bien sea el que era simplemente una campaña de Marketing, o que solo se trata de un montaje, hay muchos que aseguran que si es cierto, como la misma mujer que le ayudó con el “trabajo de amarre” y la ex pareja de la modelo, Miguel Mawad.

Le puede interesar: Nicky Jam habla por primera vez sobre “brujería” que le hicieron, “Yo estoy con Dios”

Nicky Jam. Instagram

No obstante, sea cual sea la razón, tanto usuarios como algunos famosos se han manifestado criticando la actitud de la chica. Tal es el caso de Laura Bozzo, quien aseguró durante su segmento de ‘La Mesa Caliente’, que Aleska no necesitaba ir a un “brujo” sino a un “psiquiatra, caracterizándolo como algo “asqueroso”, ya que la mujer no debería tener necesidad de eso para conquistar a un hombre.

“Un asco, ella en lugar de ir a una bruja, debería ir a un psiquiatra porque tiene problemas mentales… Una persona que no tiene autoestima, que no se ama, que necesita de un brujo para retener a un hombre… bueno, primero no se quiere tampoco a sí misma para nada, a un hombre se le retiene por cómo es uno… Dándole orina ¡Ay, qué asco!”, comentó durante el segmento ‘El termómetro de Laura’.

Le puede interesar: Laura Bozzo se somete a tratamiento estético para “rejuvenecer” su rostro

Y aunque este comentario tuvo buena receptividad por parte de algunos internautas, otros por el contrario solicitaron a la animadora que ella es quien debe ir a un psiquiatra por la manera en que se la mantiene hablando.

“También llévenla a ella”, “Quién lo dice, ella es la primera que tiene que ir al psiquiatra”, “¿Hasta cuándo la gritona esa? Primero que vaya ella al psicólogo y después critique. ¡Es estresante!”, “Tú también tienes que ir a un psiquiatra, Laura”, escribieron algunos en la publicación realizada en Instagram.