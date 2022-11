Bizarrap comparte adelanto de Bzrp Music Sessions, Vol. 50

El DJ y productor argentino Gonzalo Julián Conde mejor conocido como Bizarrap o Biza como le dicen sus amigos, mediante un video producido en conjunto con la plataforma de Spotify, reveló que la BZRP Music Sessions, Vol. 50 llegará muy pronto.

Fue a través de un video publicado por Spotify donde se puede ver a Bizarrap siendo entrevistado en su estudio de grabación cuando pide un segundo para ir al baño, posteriormente sucede un corto circuito y sus instrumentos cobran vida y empiezan a hablar entre ellos. Cabe señalar que Ibai, Coscu y Luisito Comunica prestaron sus voces para los objetos.

Donde se menciona que hace más de cuatro meses no se estrena una nueva session e Ibai Llanos quien presta su voz al teclado dice, “Tranquilos, el otro día estuve con el Biza haciendo un beat nuevo, no puedo decir para quien, pero lo único que puedo decir es que se viene la Session 50, no digan nada porque nos pueden estar escuchando”, a lo que los otros instrumentos le piden que por favor diga el nombre y cuando está a punto de hacerlo, entra el productor argentino.

¿Qué pasó con la Bzrp Music Sessions, Vol. 42?

Tras la publicación, rápidamente el clip se comenzó a viralizar y varios internautas señalaron que la colaboración para la BZRP Music Sessions, Vol. 50 podría ser junto a Duki, asimismo, la sesión 42 tampoco ha visto la luz por lo que se cree que Bad Bunny sería el encargado de protagonizarla.

Ya que, los fans de Biza notaron que recientemente, Duki subió una fotografía haciendo el número 4 con sus manos y Bad Bunny el número dos, por lo que se especula que se trataría d un doble estreno, siendo la Sesión 50 de Duki y la Sesión 42 de ‘El Conejo Malo’.

