Daniel Boaventura: ‘el público extraña la época donde la música tenía calidad en la composición’

Muchos pueden pensar que Daniel Boaventura es nuevo en la música, por tener solo diez años de carrera; la verdad es que el artista brasileño tiene 30 años dentro del mundo del entretenimiento. Hace tres décadas, decidió perseguir su sueño y dedicarse a la carrera musical. Tras alcanzar un gran éxito en su país, el barítono llega con 10 Años Tour para celebrar con el público mexicano.

“Empecé a enfocarme como cantante antes de ser actor, pero hace 20 años decidí hacer musicales, cine y televisión. En 2008 grabé mi primer disco para Sony Music y ahí empezó mi carrera; México surgió en mi vida en 2015, porque es lo más importante en América Latina en la parte discográfica”, dijo Daniel Boaventura.

El llamado “El Frank Sinatra Latinoamericano” tras dos sold outs en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México en 2019 está listo para mostrar clásicos de la música a su estilo.

“Tener la oportunidad de cantar esas grande canciones y hacer un homenaje a los intérpretes es un gozo. Tengo la suerte de tener un público que le gusta la música buena y extraña una época donde la música de verdad tenía un mensaje de calidad en la composición, ese es el público para el que quiero cantar y mostrar mi trabajo”, señaló el artista brasileño.

Sin sentirse presionado por las modas en la música, señaló que los géneros no están peleados, “hay espacio pata todos los estilos y hay público para todo. Por ejemplo, en mis shows hay público para todas las edades, de todos los sexos y estilos de vida, lo importante es hacer el trabajo con ganas. Todo es válido pero con calidad. Me gustaría cantar heavy metal, quizá algo de AC/DC (risas)”.

El cantante está en plena gira por México y Brasil, “la celebración más grande es la oportunidad que tengo ahora de hacer estos conciertos por casi 20 ciudades en México a la par de Brasil, por lo que es una manera muy linda, gratificante y mucho honor de cerrar el año de esta manera. Hay un constante aprendizaje, ya son más o menos como 10 años como cantante y 30 como artista, los musicales me ayudaron a tener disciplina y resistencia en la voz”.

Boaventura reveló que la música mexicana y sus intérpretes han sido parte de su formación, recuerda como un logro la colaboración con Carlos Rivera; también reveló quién sería su gran sueño para hacer un dueto.

“Tengo curiosidad de cantar con Luis Miguel para comprender su tono es un tenor pop que es increíble. Así como lo hago con Elvis Presley, Frank Sinatra y el propio Luis Miguel, siempre estoy escuchando voces para saber su técnica que son impresionantes”, dijo.

Como crooner en el ámbito latinoamericano, dejó en claro que también le agrada un formato más íntimo, como cantar al lado de una agrupación de jazz, “pero por mi repertorio soy un crooner, y no sólo me inspiran aquellas leyendas del pasado, como Frank Sinatra o Dean Martin, también el trabajo de Harry Connick Jr. Intento ser un crooner moderno, intento encontrar nuestros clásicos modernos de los 90 o 2000′s y mezclarlos con lo clásicos de los 50 o 60′s esa es mi misión, siempre manteniendo mi estilo con una reinterpretación pero todos los arreglos son nuevos. México y el mundo me aceptaron de esta manera”, explicó.

Disco Navideño

Daniel Boaventura está por lanzar el disco inédito Christmas Is Coming, “llega para traer una nueva perspectiva al espíritu navideño”.

Presentaciones en México