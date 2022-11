Influencer llora desconsolada al recibir fuertes críticas por canjear un viaje a la playa por publicidad: “Nos tratan de vagos”

Kami Franco, una tiktoker argentina que publica videos de su vida cotidiana junto a su novio y su pequeña hija, Roma, colapsó ante la lluvia de críticas que recibió luego que una empresa de transporte le ofreció un viaje a la playa a cambio de que les haga publicidad.

La pareja, de origen muy humilde, se ha ganado el cariño de millones de seguidores por el modo en que llevan su relación y la frescura con la que se dirigen a su público.

Ambos comparten momentos de su vida, y Kami habla con sus seguidores sobre maquillaje, los planes de boda que consideran para 2023 y hasta enseña a sus followers a envolver regalos. Son dueños de un emprendimiento de ropa que ha ido creciendo gracias a la popularidad que han ganado en TikTok.

Resulta que luego de publicar que una empresa de transporte los llevaría a la playa recibieron cientos de críticas y hasta los tildaron de “vagos”, aunque en la vida real tanto ella como su novio trabajan para ganarse la vida y las redes sociales son apenas un aporte a su economía.

El video en TikTok donde Kami, quien nació en Villa María, una ciudad del centro de la provincia de Córdoba, en Argentina, se desahoga tiene 5.5 millones de reproducciones. En su cuenta la siguen más de 2,7 millones de personas y sus videos en la plataforma suman más de 90 millones de ‘Me gusta’.

“Va a ser la primera vez que vamos a conocer el mar (…) Nos vamos tres días”, anunciaron en un primer video.

Aunque en sus posteos abundan los mensajes positivos Kami colapsó por la cantidad de mensajes que recibió para lanzarles hate.

“Tengo un nudo en la garganta”

Kami Franco grabó un video en el que anuncia las razones por las que piensa abandonar TikTok.

“Gente hago este video porque les juro que estoy cansada, estoy cansada de todos los comentarios, que nos dicen esto, que nos dicen aquello, ahora nos salió un viaje que nos van a regalar a Mar de Plata”, dijo.

“Esto es trabajo gente”, aclaró la influencer.

“Te ponen un montón de cosas refeas, estoy cansada de los comentarios (...) Yo sé que sí hago videos estoy expuesta a recibir malos comentarios, pero la mayoría son re malos, gente envidiosa (…) Nos tratan de vagos”, añadió.

Por todo esto, “llega un momento que te cansas, me dan ganas de no hacer más videos y desactivar los comentarios (…) A mí me gusta darle buenos consejos a la gente”.

“Ustedes no saben por todas las cosas que hemos pasado (…) Una marca me manda para hacer publicidad y me dicen que no nos merecemos eso (…) Te rebaja la autoestima”, subrayó entre lágrimas.

Pero al margen de los comentarios de los haters, son muchos los que apoyan a esta joven pareja de soñadores.

“Kami somos muchos lo que esperando para ver todos tus videos con la mejor onda!”, “La gente siempre va a decir cosas lindas y feas, pero se nota que sos buena persona, transparente. seguí para adelante, disfruta todo lo que viene!”, “No les des bola!! Es gente infeliz, vos seguí haciendo videos con tu energía hermosa de siempre”, “Y si de 10 comentarios, uno es bueno, céntrate en leer ese Kami, sos fuerte y linda, no dejas que cosas así empiecen a apagar la luz que tenés.

“Los malos comentarios vienen de gente que no es feliz, que envidia tu vida y quiere lo que vos tenes. Porque vos sos buena, Tenes una familia hermosa”, “No llores reina eso pasa porque hay gente mala onda no les des bola”, “Sos hermosa Kami , la gente a veces no entiende que las redes son un trabajo! Es tu tiempo! Se feliz siempre”.

“Como pueden hacer llorar a una persona con tanta luz y tan buena como ella... mírala lo feliz que estaba hace unas horas antes de ese comentario”, “Son muchachos de esfuerzo, vienen de abajo y la gente le molesta que se superen, vamos tú puedes Kami entre más difícil el camino mejor la recompensa”.