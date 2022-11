“Los videos de la bruja sí son verdad, todo fue una trampa”, aclaró Génesis Aleska en televisión

Para nadie es un secreto todo el acontecimiento que causó el video de Génesis Aleska con el amarre para Nicky Jam. Este hecho resultó viral y salieron a relucir muchos comentarios en contra de la venezolana y a su vez, muchos memes alusivos al momento. Ahora la modelo y ex del cantante de música urbana, dice que efectivamente, “todos los videos son verdad”.

Lo de Aleska Génesis, fuera de ser una cosa absurda deja una gran enseñanza y es que uno no conoce a nadie, la vieja confío en sus amigas íntimas y una de ellas fue la que la traicionó. Perfectamente la vieja le pudo enviar evidencia a Nicky Jam sin Que se enterara medio mundo. pic.twitter.com/bs0QBpaaIm — Maura (@JimenezMau_) November 15, 2022

En una entrevista en el programa ‘En Casa con Telemundo’, Génesis Aleska estuvo presente y esclareció muchas inquietudes en relación al vergonzoso momento que atravesó la expareja de Nicky Jam y ella reveló: “Los videos de la bruja sí son verdad, era un momento de intimidad con mis amigas, en donde estábamos echando broma en donde fueron las que me dijeron ¡mira vamos a hablar con esta señora!, vamos a hacerle preguntas.... pero a veces uno por curiosidad o por echar broma a lo que a veces uno se atreve y yo sé que cometí un error “, agregó.

Génesis Aleska también expresó que sus amigas le jugaron una trampa, editaron los videos, todo fue un montaje por sus propias amigas. “Eso fue lo que me dolió más de todo porque fueron personas en las que yo confié muchísimo, porque yo no tengo contacto con la bruja, ahí me doy cuenta que todo era una trampa”. expresó.

Ante esta confesión los seguidores manifestaron su punto de vita: “Ella miente. Las cosas que le pidió a la bruja para Nicky Jam son muy específicas de un amarre, utilizo lenguaje que se usa para este rito en particular por ende ello lo ha hecho antes con el y con otros”.

“¿Por qué si fue una sola vez, la parte de la miel era su favorita?”, “¡El teatro!, el mejor amigo de la bruja entrevistando a la bruja jajajajaj”,.

“Esperemos que esta mujer aprenda de todo lo que vivió y todos sus errores la brujería no es juego pero no hay que ser tan duros detrás de tanta belleza creo qué hay una mujer que se ve triste , se siente sola ha vivido violencia”. Dijeron los internautas.

Días después la supuesta bruja que contrató la modelo Génesis Aleska, se pronunció a través de las redes sociales y confirmó que fue contratada para realizar “algunas consultas y trabajos”, luego de que se filtrara un video en el que se le viera realizando ‘amarres’ a Nicky Jam.

#10Nov | La bruja que contrato la modelo venezolana Génesis Aleska se pronunció a través de las redes sociales y confirmó que fue contratada para realizar "algunas consultas y trabajos", luego de que se filtrará un video en el que se le viera realizando brujería a #NickyJam pic.twitter.com/dey75S3Z3O — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 10, 2022

Génesis Aleska asegura que este momento le servirá para levantarse como el ‘Ave Fénix’ y seguir hacia adelante.