Paty Cantú le habría compuesto una canción a Salvador Zerboni, pero no precisamente de amor

Paty Cantú reveló hace poco que su canción, “Goma de mascar”, estuvo inspirada en una relación que tuvo con un actor, y sus fanáticos comenzaron a especular que se trataría de Salvador Zerboni.

A través de su cuenta de TikTok, la cantante reveló que compuso esa canción cuando salía con un actor que acabó aferrándose demasiado a ella.

“Empecé a salir con él y, de repente, me empezó a volver loca y, de repente, ya no lo soportaba y, de repente, lo quería yo cortar y se pegaba con un zapato en la cabeza y decía que no lo dejara; y yo me asustaba y no lo dejaba”, contó Paty Cantú.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a comentar el nombre del reconocido villano de telenovelas, Salvador Zerboni, con quién salió por poco tiempo en el 2009.

A raíz de todas estas especulaciones, la cantante decidió responder de manera tajante que no se trataba de Salvador Zerboni, aunque tampoco reveló quién era el actor que se rehusaba a terminar con ella.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se rehusaron a creerle ya que en la anécdota que compartió por TikTok, mencionó que el actor tenía un “bronceado naranja”, descripción que encaja perfectamente con el participante de “La Casa de los Famosos 2″.

En 2011 Salvador Zerboni reveló que en 2009 salió brevemente con Paty Cantú, y todo acabó de repente cuando la intérprete lo dejó de contactar. En ese entonces, se creyó que el tema “Afortunadamente no eres tú”, estuvo inspirado en él.

Pero tras conocer estos nuevos detalles, los fanáticos lograron atar cabos, y como “Goma de mascar” salió en 2010, un año después de terminada su relación, todo apunta a que, muy probablemente, Salvador Zerboni fuera el actor que mencionó Paty Cantú.