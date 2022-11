¿Dónde está Chuponcito? Podría enfrentar orden de aprehensión por “abuso sexual” hacia su ex manager

“Chuponcito” se encuentra en problemas desde que se conoció que su ex manager Carla Oaxaca lo acusara de presunto abuso y acoso sexual. Manuel Valadez, abogado de la relacionista pública, ha dicho que se podría emitir una orden de aprehensión en contra de José Alberto Flores ya que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no han logrado encontrarlo en su casa para ser notificado del proceso legal que deberá enfrentar.

“Para resolver el juicio de amparo se está tratando de notificarlo de manera personal y nunca han podido encontrarlo en su domicilio por lo que el juez decidió que se iba a notificar mediante los estrados, esto es: no hay notificación personal pero jurídicamente está notificado”, señaló el jurista.

Chuponcito

Si bien Carla no ha sido la única mujer que ha señalado a “Chuponcito” de los mimos delitos sí es la que ha decidido avanzar ante la justicia. Su caso data del 2020 cuando la ex asistente interpuso la demanda ante la justicia mexicana. Según Oaxaca, los hechos ocurrieron en el 2017 y se extendieron 3 años después.

Dijo que José Alberto le enviaba mensajes donde la acosaba, la tocaba de forma morboso y en un momento la llegó a besar. Alega que por rechazarlo fue despedida injustificadamente.

“Creo que hacíamos una muy buena mancuerna de trabajo, cuando de pronto empiezan unos comentarios que de primer momento los siento como una pretensión y cada vez empiezan comentarios como ‘dame un beso’, ‘imagínate que soy otro, ‘estoy enamorado de ti’, y no se vale”, precisó.

Por su parte, Gerardo de la Torre, otro de los abogados de la víctima, dijo que “Chuponcito” podría estar presentando un síndrome por abuso sexual, ya que él mismo reveló en una entrevista que de niño un familiar lo violentó de esa manera.

“Este comediante se presentó a un programa con Yordi Rosado que se titula ‘Lágrimas y risas’ y menciona que fue violentado sexualmente cuando era pequeño. Que tristeza, qué dolor que no fue atendido por sus padres. Se menciona que un familiar fue el que provocó esa violación, lo que hizo su madre es encubrir la situación. Es por ello que ahora tenemos esta situación, que es un síndrome”, explicó.

Acusaciones contra "Chuponcito" (Instagram)

La ex asistente de “Chuponcito” agregó que por situaciones como las que le toco vivir a ella hay otras mujeres involucradas, “no me gustaría entrar en esos detalles, sin embargo hay los rumores. El señor sabe lo que ha hecho, no me corresponde a mi; le corresponde a cada una de ellas hablar”, dijo Carla Oaxaca.