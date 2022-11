Manelyk sufre terrible caída en Programa Hoy y termina en el hospital

La influencer, empresaria y exintegrante del reality show Acapulco Shore, Manelyk González, sufrió una terrible caída mientras se encontraba en los ensayos junto a su compañero Josh Gutiérrez, para la competencia “Las Estrellas bailan en Hoy” de Programa Hoy por lo que fue trasladada de emergencia al hospital.

Esta información la dio a conocer su pareja de baile Josh y mediante una entrevista con Galilea Montijo reveló lo siguiente, “Tuvimos un accidente en una de las cargadas que de hecho ya lo teníamos dominado, yo me espanté muchísimo, hubo un desequilibrio y después dio un clavado”, dijo.

Asimismo, señaló que la vio levantarse del suelo, notó que tenía un chichón y le dijo que le dolía el cuello. Montijo agregó que Manelyk ya se encuentra en el hospital donde fue sometida a una resonancia magnética para dar una evaluación acerca de su estado de salud, “Lo que sí sabemos es que trae un golpe muy fuerte en la frente, sabemos que va a estar bien, pero hay que hacer todo con precaución para descartar cualquier lesión fuerte”.

Josh Gutiérrez aprovechó el espacio para hacer una petición a los jueces, “Quería pedirles que me den la oportunidad de bailar esta coreografía por los dos, en este caso Manelyk no puede porque está en el hospital y le pedí a mi coreógrafa que me apoyara, así que la presentaré con ella”, dijo

📍Exclusiva📍Así fue el momento en que @manelyk_oficial sufrió un accidente esta mañana durante su ensayo, previo a presentarse en la pista de #LasEstrellasBailanEnHoy #CampeónDeCampeones con @JoshGutierrezMx 💃🏻🕺🏻 ¡La familia de #Hoy te desea una pronta recuperación #Mane 🫶! pic.twitter.com/m78eYjm50C — Programa Hoy (@programa_hoy) November 16, 2022

¿Cuál es el estado de salud de Manelyk?

Sin embargo, tuvieron que pasar varias horas para que Mane revelara cual es su estado de salud actual, y aunque reporta que se encuentra estable, sus fans creen todo lo contrario debido a una fotografía que compartió en sus historias de Instagram, donde se le ve con un collarín y dice lo siguiente, “Estoy viva pajaritos!!!!! En la noche que me sienta más tranqui y no me den ataques de lloradera hago live desde mi fc”, se puede leer.

