Comunidad LGBT+ celebra que Shakira no esté en el mundial: “Felicitaciones por no ir a Qatar”

Muchas cosas han pasado desde la última vez que Shakira se montó en una tarima a abrir un mundial de fútbol. Fue en el año 2014 en la Copa del Mundo disputada en Brasil en la que Alemania fue el ganador de la copa cuando la vimos animando con su música un mundial.

Ese año la cantante colombiana de 45 años cantó la canción “La la la”, en la ceremonia de clausura de la copa del mundo Brasil 2014 acompañada por el cantante y compositor brasileño Carlinhos Brown en el estadio icónico de Maracaná.

Shakira ha estado en tres copas Mundiales de la FIFA: 2006, 2010 y 2014 y mucho se ha especulado sobre cuál sería su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El que es más recordado tanto por Shakira como por el público fue el de Sudáfrica 2010 donde pegó su hit ‘Waka,waka’ y conoció al padre de sus hijos Milan y Sasha, Gerard Piqué, de quien se separó en junio de 2022 oficialmente, luego de las múltiples infidelidades del exfutbolista del Barcelona, quien ahora vive un apasionado romance con Clara Chía Martí, una relacionista público de 23 años.

La ceremonia inaugural será el domingo 20 de noviembre de 2022. El Mundial de Qatar 2022, en el que 32 selecciones disputarán la anhelada copa, terminará el domingo 18 de diciembre de 2022. El partido inaugural será disputado por la selección del país anfitrión, Qatar, con Ecuador. En México será a las 10:00 de la mañana.

¿Shakira en Qatar?

La intérprete de “Monotonía” no estará en Qatar, y aunque las razones de su ausencia no han quedado claras, muchos han celebrado que no participe, pues sobre este país árabe recaen innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos, en especial contra las mujeres y los trabajadores que participaron en la construcción de los estadios para el mundial.

Se suman a estas violaciones el tratamiento discriminatorio hacia los homosexuales.

En tal sentido, la comunidad LGBT+ en donde Shakira tiene millones de seguidores, celebró el hecho de que no cante en el mundial.

“Felicitaciones por no ir a Qatar”, “Shakira ¿rechazarás ir a Qatar para apoyar los DDHH? Tus fans de toda la vida siempre seremos la comunidad LGBT”, “Ya muchos artistas han rechazado ese mundial en Qatar! Está manchado de sangre”, “Espero no verte en Qatar Shakira porque sería penoso, siempre te has destacado por la lucha de los derechos de las personas, espero que un par de dólares que ofrezcan el mundial no te hagan olvidar eso”.

“Doble moral”

En contraste con los que rechazan la posibilidad de que ‘Shak cante en Qatar’, otro grupo de seguidores emprendió una recolección de firmas en la plataforma Change.org para que la artista fuera considerada para abrir la ceremonia de la Copa del Mundo 2022.

“Todo lo que consumimos está manchado de explotación laboral, de sangre, ¿cuál es la doble moral de la gente?, “Shakira no va a rechazar nada por el simple hecho de que nunca la invitaron para que participara”, “Canta en la World cup! No pasa nada, todos tomarán tu ejemplo como mujer empoderada de DEMOSTRAR LO QUE PUEDE HACER UNA mujer en un ambiente machista y áspero como es QATAR. Si no vas a ir no cambias nada, si vas dejas un precedente”, “Tú ve a Qatar o es que nadie va a entender que es un escenario mundial donde todos debemos estar y convivir... las diferencias también pueden ser respetadas. Tu música tiene mensajes que el mundo necesita escuchar”.