Franco Escamilla reacciona ante polémica de “Platanito” por chiste sobre Debanhi Escobar

Ante la situación que viene presentando el payaso conocido como ‘Platanito’ por haber realizado un chiste de mal gusto sobre el caso de Debanhi Escobar, varios son los famosos que han opinado al respecto, repudiando la manera en que este se expresó de la joven, tal es el caso de Franco Escamilla que salió dando su postura con respecto al tema.

Según indicó el comediante, que la violencia de género y otros acontencimiento van a seguir ocurriendo aunque se haga o no un chiste de eso, pues se trata más de principios básicos que cualquier otra cosa, saber que está mal hacer eso.

“Honestamente porque es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pend*ja que de corazón cree que, por hacer un chiste de eso, alguien va a decir ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar una mujer’. No, señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral que no podemos entender y van a hacer sus pendejadas, existan o no existan estos chistes. A parte no saben distinguir que eso no se hace. Es un principio básico. No necesitas ni de leyes ni de religión para saber que eso está mal”, confesó Escamilla.

De esta manera, el famoso también comentó que para muchos no es de agrado algunos chistes, y es algo válido, pero que no por eso se debe dejar la comedia a un lado, ya que solo es un chiste.

A mí sí me cag* que la banda se suelte con ‘deben quitar a todos los comediantes’. Espérate wey, es un chiste. ¿No te gustó?”.

Por otro lado, aunque Escamilla defendió a la comedia, también hizo referencia a que este tipo de “chiste” fue de mal gusto para los familiares de Debanhi, entendiendo ese punto ya que la manera en que se trató el tema fue “ofensiva”.

“Que fue de mal gusto porque es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, lo es, pero no podemos decir ‘no, ya nadie va hacer chistes de nada, porque puede ser que esto provoque estas cosas’. La comedia imita la vida no al revés, no es que los comediantes provocamos las desgracias. Hacemos chistes de lo que sea porque hablamos de lo que vemos, nada más. El trabajo del comediante es caminar entre lo correcto e incorrecto, el problema es que a veces el comediante se pasa”, aseguró.

De esta manera, Franco Escamilla resaltó que el chiste de ‘Platanito’ no le había parecido para nada gracioso.

“Te puedo decir, yo vi el chiste de Plátano y no me gustó, no se me hizo gracioso. Insisto, para los familiares no está chido, quienes se pueden ofender y con justa razón son los familiares, pero a mi no me gustó el chiste, yo no lo contaría, pero no por eso me voy a volcar contra un compañero y le voy a decir ‘no lo hagas’”, finalizó.