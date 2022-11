“¿No quieres un nuevo papá?”, seguidores de Christian Nodal están enamorados de su mamá

En sus redes sociales se hace conocer como Cristy Nodal y es toda una influencer. Silvia Cristina Nodal es la orgullosa madre de Christian Nodal, quien a sus 23 años ha llegado para convertirse en uno de los exponentes jóvenes más reconocidos de la música mexicana.

En abril de 2022 compartió con sus seguidores todo lo que ha tenido que afrontar en los últimos cuatro años en los que fue diagnosticada con cáncer y otras afecciones que agravaron su salud.

La mamá de Christian Nodal ha pasado por una serie de complicaciones de salud, por lo que suele compartir reflexiones sobre el milagro de estar viva.

Cristy, nacida en Guadalajara, Jalisco, celebró 41 años en noviembre de 2022. Tuvo a Nodal siendo apenas una adolescente de 17 años, por lo que es una madre muy joven y guapa. Tiene más de 20 años junto a Jaime González y le dieron la bienvenida a su primer hijo, Christian Nodal , el 11 de enero de 1999.

Nodal se convirtió así en el mayor de tres hermanos. Le siguen Amely y Jaime.

De su madre, que suma más de 500 mil seguidores en Instagram, Nodal desarrolló el amor por el canto, pues ella cantó en un mariachi.

Cristy lleva 23 años de feliz unión con el padre de sus hijos, quien en 2021 le entregó un tercer anillo de compromiso como un ritual de la pareja para mostrar el amor que se tienen.

Gracias vida por siempre hacer de mi vida y todos los días especiales ! Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer. Pero prometiste un día darme el más bonito del mundo ! El que para ti yo me merecía , nunca te pusiste de rodillas para dármelo, ahora entiendo que fue la promesa que tú te hiciste, no hacerlo hasta poder darme el que tú tenías siempre en mente para mi, te amo ! Ame verte ante mi, con gente que ni conocemos darme mi anillo el que tú anhelabas para mi, has cumplido tú promesa y yo de lo más profundo de mi corazón he recibido mi más grande sueño de cuentos de princesas! ¡Gracias amor ! Recibo tú amor , tú promesa y tú anhelo con el más profundo amor te amo por y para siempre !. 20 de Marzo siempre en mi mente! 23 años! 3 hermosos hijos! Y este es mi tercer anillo!”, escribió en un post donde compartió imágenes del momento.

Un milagro para Cristy Nodal

En 2018 fue diagnosticada con cáncer y desde entonces ha tenido varias situaciones que la han tenido entre la vida y la muerte.

“Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, dónde creíamos que el problema eran mi vesícula y unas hernias, (por) las cuales me sometí a una cirugía para retirar la vesícula y operar hernias, esto fue en 2021, pero mi problema con el estómago siguió”, contó en Instagram.

En febrero de 2022 comenzó a no tolerar la comida.

“Ya en el mes de marzo de 2022 empecé a decaer horrible, llegué al grado de no poder comer absolutamente nada, todo lo vomitaba y empecé a desnutrirme y (sufrir) de anemia, me hicieron una cantidad de estudios dónde el diagnóstico arrojó que tenía un tumor en el colon”, añadió.

“Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron a hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba eee tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías, a esto yo no le llamo suerte, a esto yo lo llamo un milagro de vida!”.

Los seguidores de Cristy nodal le escriben hermosos cumplidos y le desean lo mejor.

“Tan linda como siempre”, “Hermosa como siempre”, “Siempre la más guapa madre @cristy_nodal todas las bendiciones del mundo”, “Hermosa señorona, por fuera y por dentro”, “¿Nodal no quieres un nuevo papá?”, “¿Por qué tan sola???”, “Qué bonita suegra tengo”, “Super hermosa, después de todo lo que paso, Dios es fiel y se ve espectacular”, “Esta mujer esta super linda con gusto me caso con ella me encantas bebé quiero ser tu novio”, son algunos de los comentarios que recibe la madre del intérprete galardonado con múltiples premios por su talento.