¡Se cancela! Mujer se viraliza por ‘matar’ a su abuela antes de tiempo

La comunicación hoy en día se puede realizar de diferentes maneras y formas. Ahora las noticias o sucesos son más veloces y sencillos de buscar, pero ¿Qué pasa si se difunde una noticia falsa? Esto le pasó a una mujer, quien se viralizó “por matar a su abuela antes de tiempo”.

En la grabación que circula por redes sociales, se puede ver cómo la dama utilizó las notas de voz para narrar el trágico suceso familiar que había ocurrido: “Ya Dios la recogió de tanto que estaba sufriendo”, son las palabras que dijo la prima para confirmar la muerte de su abuela.

La familiar reveló ser hipertensa, por lo que tenía que calmar sus emociones y tranquilizarse un poco. De manera inmediata, la involucrada en la conversación mandó otra nota: “Prima, que la llevaron al hospital y revivió otra vez, discúlpame. Me hablaron por teléfono, que todavía no se va. Que todavía no se quiere ir”.

Los mensajes se viralizaron en la plataforma de videos cortos, TikT, sumando más de tres millones de reproducciones: “Que todavía no se quiere ir porque, no sé porqué”, “Se cancela la pelea de los terrenos” , o “volvió a revivir jajajajajaj”, son algunos de los mensajes que colocaron diversos usuarios.

