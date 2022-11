Alan Navarro regresa para sanar los corazones rotos

El cantautor Alan Navarro está listo para volver al camino del bien, es decir a su carrera musical. El cantante tenía mucha incertidumbre tras la disolución repentina de CD9 y la pandemia. Hay que recordar que la boy band terminó de manera oficial el 10 de marzo del 2021.

“Estoy muy contento, muy emocionado y después de 2 años de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, hoy puedo decir que estoy muy feliz con todo lo que viene sucediendo. Creo que de cierta forma estoy en el momento de decir a la gente: ‘¡Hola, yo soy Alan Navarro!’”, compartió.

Para el joven que inició su carrera a los 17 años formando parte del fenómeno pop juvenil más importante de la última década en Latinoamérica, CD9, el comenzar de cero implica un nuevo reto.

“Ha sido un proceso, no diría difícil, sino con diferentes tintes. Hay como partes muy disfrutables, partes difíciles, partes dolorosas y también de soltar cosas pero siempre aprendiendo. Mientras estuve en CD9, de cierta manera, cantábamos canciones que sólo interpretábamos porque ya estaban compuestas y no reflejaban cómo nos sentíamos realmente cada uno de los integrantes. Ahorita tengo la oportunidad, justo, de mostrarme al público tal cual soy con lo que siento, con lo que yo vivo con mis propias letras”, agregó.

El propio cantautor confesó que lo tomó de sorpresa la desintegración de la popular boy band, “la banda terminó, de cierta manera, como muy repentinamente para mí, fue un shock y una sorpresa que me puso muy triste tras ese momento vino una pandemia. Todo fue tan rápido y un cambio de vida en un click o en un abrir y cerrar de ojos. Tenía 24 años cuando terminó esté rollo de la banda y sentía que seguía teniendo 18 años. El tiempo de cierta forma se detiene de alguna manera, empieza a correr muy rápido y no te das cuenta que estás creciendo y que están pasando muchas otras cosas fuera”, mencionó durante la entrevista.

Alan pasó por una etapa de depresión pero encontró en su proyecto en solitario titulado Heartbreaker, el impulso para retomar su camino en solitario.

“Estuve muy deprimido en un inicio, porque al iniciar hacer esto solito estaba cayendo en una depresión rara. Hay una canción que se llama Me ahogo, de mis nuevos temas que forma parte de mi álbum que me ayudó hasta para conocerme un poco más. Mi primer álbum como solista habla de cómo me sentía, de cómo era justo cuando estaba deprimido, con el corazón roto y como soy cuando les quiero decir a mis fans: ‘quiero volverte a encontrar’; de cierta manera me he atrevido a explorar como otras partes de mí y mostrárselas al público para que la gente me conozca”.

Heartbreaker (corazones rotos) es el primer álbum en solitario, con el cual ya arrancó su gira Dream Tour por México.

“Este álbum refleja mucho estas partes mías que he podido explorar hasta el momento. Vengo creciendo junto con mis fans, siento que sin querer vivimos cosas como muy similares en momentos como específicos que hacen un click o identificarse con lo que cuento como decir: ‘ok no está mal a veces sentirse mal, no es raro sentirnos deprimidos, no es raro querer a veces salir de fiesta o sentir el peligro’. También fue un riesgo para mí tomar el pop y no la música urbana porque prefiero hacer algo que refleje lo que soy”, detalló.

Fan de artistas como Michael Jackson, Justin Bieber, David Bowie, Queen y de Depeche Mode, eso influyó en el sonido de Alan Navarro.

“De cierta manera plasmé todo esto que soy en este primer álbum, que es muy electropop. Es un homenaje a los corazones rotos, por eso se llama Heartbreaker porque también tuve el corazón muy dolido en el proceso y es algo muy bonito poder también tenerlo como una especie de álbum de fotografías pero de sonidos, es un álbum que no se ve, se escucha”.

El cantante y compositor arrancó su gira a principio de este año en Ciudad de México, “quiero hacer más conciertos en 2023. En los shows van a poder conocer más en esencia, además que llevo músicos y bailarines. Visuales, luces y baile hacen de Dream Tour una aventura llena de energía. Vamos a viajar en el tiempo, porque hay un pequeño homenaje que hago a CD9, que la verdad cuando lo cante acá en Ciudad de México y en Puebla vi muchas lagrimitas”, comentó al final de la entrevista.

Alan Navarro se confiesa

Fortaleza. “Creo que mi mayor fortaleza es que soy muy soñador, eso me permite siempre estarme imaginando cosas, siempre imaginarme que quiero estar sobre escenarios y cantándole a la gente. Creo que es el ser tan soñador porque de verdad creo que sueño con el corazón, más que con la mente”.

Debilidad. “Podría ser que soy muy sensible. Cuando estoy feliz está muy chido porque estoy súper contento todo el día; cuando estoy tantito triste me pongo muy triste al extremo, esa sensibilidad me lleva como extremos de emociones”.

