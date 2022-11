Biógrafo de la princesa Diana se Conmociona por actuación de Elizabeth Debicki

Lady Di Instagram: @princess.diana.of.wales / Netflix The Crown

Una de las escenas más esperadas de la serie de Netflix, ‘The Crown’ eran las de Laidy Di, las cuales generaron diversas expectativas para todo el público, las mismas que fueron cumplidas por la actriz que logró interpretarla, Elizabeth Debicki, dejando impactados a los fans y hasta a uno de los allegados de la Familia Real Británica.

Le puede interesar: ¿Se parecen? Comparan los personajes de la realeza con los del elenco de ‘The Crown’

Se trata de Andrew Morton, el biógrafo de la princesa Diana, afirmando que lo dejó “sin aliento” la actuación de Debicki

“Me dejó sin aliento y me hizo retroceder todos estos años… Quiero decir, no digo esto muy a menudo, pero estaba conmocionado”, comentó durante una entrevista a ‘Good Morning America’.

Cabe resaltar que Morton fue el encargado de escribir ‘Diana: Her true Story’que fue publicado originalmente en el año 1992, en ese momento, el periodista tuvo que enviar la serie de preguntas a Diana a través de Dr. James Colthurst, y esta luego grabó sus respuestas en una cinta para hacérselas llegar al autor.

Sin embargo, continuando con la entrevista a GMA, Morton aseguró que no estuvo informado sobre el estado de salud mental de la princesa al momento de comenzar el proyecto. “Lo que no me di cuenta en ese momento fue su sensación de aislamiento, su sensación de desesperación dentro del sistema real”.

Por otro lado, con respecto a la actuación de Andrew Steele, quien lo interpreta en la serie, el periodista dijo que le pareció muy bien, aunque no tan perfecto como la de Elizabeth, pero que no tenía inconveniente con eso.

“Creo que parece compasivo, simpático y un poco más serio que yo. No es el típico periodista, alguien que es más reflexivo. Obviamente, voy a decir que me gusta”, confesó.

Asimismo, esta no es la primera vez que Morton elogia la interpretación de Lady Di, pues en la temporada 4 de ‘The Crown también explicó lo que mñas le gustó de la actuación de Emma Corrin, quien en ese momento era la que encarnaba a la princesa.

“Encontré la preparación de la boda muy conmovedora, ya que ambos lados se dieron cuenta lentamente de que se dirigían hacia un resultado no deseado e infeliz, a saber, la boda real. Me recordó lo que un amigo cercano de Diana dijo sobre todo el miserable desastre cuando estaba investigando Diana: Her True Story: ‘Lamento la tragedia de todo. Mi corazón sangra por todo el malentendido, pero sangra más por Diana”, dijo a Vanity en ese entonces.