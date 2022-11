“Los regalos de Navidad pueden esperar”: Este es el precio de las entradas para un show en vivo de Karely Ruiz

Karely Ruiz no para en su ascenso a la fama y sus espectáculos privados son muy bien remunerados.

Además de los ingresos que genera por su contenido en Onlyfans, la modelo regiomontana de 22 años también obtiene ingresos por show privados en los que suele bailar de forma muy provocativa.

Karely, quien salió del closet al señalar que pertenece a la comunidad LGBT+, ha ganado mucha popularidad tanto en Instagram como en Tiktok, superando los 10 millones de seguidores en ambas plataformas.

La agenda de la modelo está llena de presentaciones. Uno de los shows será en Terrazas del Valle #571, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Karely tiene dos perfiles en Onlyfans, el segundo lo abrió luego de pasar unas semanas con su cuenta principal bloqueada, tras recuperarla se quedó con dos perfiles.

En la cuenta secundaria cobra 14 dólares al mes (273 pesos mexicanos), y en el otro tiene una suscripción de 16 dólares al mes (312 pesos mexicanos). La modelo tiene un promedio de 4 mil suscriptores por mes.

Karely sacó provecho de una tragedia personal, luego que un exnovio difundiera fotos prohibidas cuando ella era apenas una adolescente. Al principio fue duro, pero luego aprovechó la exposición para crear su propia marca personal y convertirse en la actual figura pública que es.

El show en Ciudad Juárez

Los show en vivo son una fuente de ingresos importante para Karely, quien no solo vive de Onlyfans, aunque se considera una de las mexicanas más seguidas en esta plataforma de contenido para adultos.

El 2 de diciembre ofrecerá un show en Ciudad de Juárez, a donde asiste por primera vez desde que se hizo famosa.

Se presentará en el bar Enigma Show & Club y los precios del evento han suscitado múltiples comentarios.

“El predial y los regalos de los niños pueden esperar”, “Me da dos aguinaldos, perdón, me da dos boletos VIP”, “Tengo una súper duda… ¿Qué hace ella? ¿Baila, canta, recita, actúa, plática de emprendimiento? digo para entender el alboroto”, “Cambien la fecha, para ese entonces aun no me dan el aguinaldo”, son algunos de los comentarios que ha generado el precio de las entradas.

De acuerdo con el sitio Don Boletón Juárez, el precio en efectivo de la entrada VIP es de 990 pesos mexicanos, mientras que la entrada general tiene un costo de 495 pesos

Al show solo pueden asistir mayores de edad, mientras que los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

El pago con tarjeta aplica un cargo extra por cada boleto, añadió Don Boletón Juárez en su sitio en Facebook.