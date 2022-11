Arcángel se somete a 4 horas de anestesia general para realizarse tatuaje en homenaje a su fallecido hermano

A 1 año del trágico accidente de tránsito en el que murió su hermano, el cantante de música urbana, Arcángel, decidió realizarse un gran tatuaje en la parte frontal de su torso.

A través de su cuenta de Instagram, el boricua explicó que para evitar la realización de ese gran tatuaje en varias sesiones, se sometió a anestesia general de 4 horas, durante dos días seguidos, para completar el dibujo en homenaje a su fallecido hermano, Justin Santos.

“Anestesia General 4 horas cada día por 2 días consecutivos fue el proceso para hacerme este tatuaje en memoria de mi hermano Justin. Todo en manos de @gangatattoo y su equipo. Este próximo lunes, 21 de noviembre, se cumple un año de su partida y voy a lanzar el intro #JS4E de mi disco #SrSantos Honor, Lealtad y Respeto”, escribió en su cuenta de Instagram.

En la publicación se puede ver como el artista fue intervenido por varios tatuadores al mismo tiempo, en la terraza de una casa, junto a un grupo de músicos que ambientaron el momento.

Críticas al tatuaje

En los comentarios de esa publicación, muchas personas criticaron al cantante por haberle quitado la ‘mística’ al proceso de realización de un tatuaje que consiste en padecer precisamente el dolor de la tinta sobre el cuerpo. A lo que el rapero respondió en otra publicación lo siguiente:

“¡Ya yo sé lo que es tatuarse con dolor y nunca me había hecho nada que verdaderamente tuviera sentido! ¡A un año de la partida de una de las personas más especiales en mi vida decido compartir esta experiencia con ustedes! Me hablaron de los mejores y buscamos los mejores @gangatattoo y todo su equipo se hicieron cargo de esta obra de arte dedicada a mi ángel guardián JUSTIN. ¡He visto muchos comentarios buenos y no tan buenos! ¡Y a todos los respeto, pero es mi vida, mi cuerpo y mi sufrimiento! Y más importante aún… YO MEREZCO TODO LO QUE CON MI DINERO EL CUAL ME GANÉ CON EL SUDOR DE MI FRENTE PUEDA PAGAR. 😉 todo el tiempo le he rendido respeto y honor a quienes se han ido de este mundo! ¡Imagínense lo que soy capaz de hacer por la sangre de mi sangre! Esto es JUSTIN FOR EVER hasta que se acabe el oxígeno’ mañana celebramos tu aniversario por todo lo alto, así como lo haremos hasta el final de nuestros días!”.

Justin Santos, hermano de Arcángel, falleció producto del impacto de un carro que venía en su mismo carril, pero en el sentido contrario en una carretera de Puerto Rico.

Quien le provocó la muerte era una señora identificada como María Narváez Torres (46) quien venía en estado de ebriedad.

A un año del lamentable suceso, la justicia todavía no ha determinado la condena de la señora.