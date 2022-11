Zion & Lennox pondrán a todos a bailar con ‘WAYO’

El dúo puertorriqueño Zion & Lennox estrena su más reciente sencillo titulado ‘WAYO’ mismo que hizo su debut durante la transmisión de la ceremonia inaugural para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 por Telemundo, “Cuando terminamos la canción siempre como que vimos el tema del Mundial, lo vimos como que iba bien, como que combinábamos muchísimo y gracias a eso, nos está dando esta oportunidad y está saliendo ahorita en el momento adecuado”, expresaron

Asimismo, el dúo señaló que el mensaje de ‘WAYO’ es la alegría y compartir con los seres queridos, “WAYO es alegría, cultura, llevarse bien con la gente, bailar, disfrutar, energía, ver a todos vibrando todo el tiempo, de rumba en la playa hasta las 6 de la mañana amaneciéndose con tu gente querida, estamos locos de que todas las personas escuchen para que cojan esta canción como una de sus favoritas”, expresaron.

Zion & Lennox estrenan su más reciente sencillo titulado ‘WAYO’. / Foto: Cortesía

Zion & Lennox resaltaron que lo que más les gusta de hacer música es el proceso creativo y les encantaría mostrarle al público más de eso, “creo que nosotros la pasamos súper bien en el estudio y lo hacemos de una manera muy genuina y creo que el público debe ver más de eso”,. A la par mencionaron que su autenticidad es lo que los hace conectar con sus fans y seguidores, “estamos locos y eso le gusta a la gente y por eso se identifican, nos hacemos parte de su vida y eso es lo que nos hace familia a nosotros con los fanáticos”.

Los puertorriqueños revelaron que en 2023 planean realizar una gira mundial y por supuesto, México no se quedará atrás donde ofrecerán varias presentaciones, “cada público es diferente y nos encanta, nos encanta como nos reciben en México, siempre hay mucho respeto, hay mucho respeto de Puerto Rico hacia México, así que siempre que vamos allá, vamos con esas ganas y entusiasmo de llegar, admiramos mucho la cultura mexicana”, comentaron.

Zion & Lennox estrenan su más reciente sencillo titulado ‘WAYO’. / Foto: Cortesía

También mencionaron que el retiro no está en sus planes ya que sus seguidores los motivan a continuar haciendo música, “me motivan a seguir trabajando más fuerte, a seguir haciendo canciones, uno ve el camino recorrido y al ser tanto, pues se siente por lo menos yo a veces me siento un poco agotado, pero el público me llena de mucha energía y de muchas ganas de seguir, así que hay Zion & Lennox para rato, seguiremos con la misma energía”.

El dúo comentó que antes de finalizar el año tendrán otra sorpresa preparada para todos sus seguidores y será muy parecido a una ‘piñata’ por lo que podría ver la luz en diciembre. Por último, los artistas mandaron un mensaje, “traten de ser felices siempre, nunca escondan la felicidad, hay que hacer cosas que nos motiven y nos hagan sentir bien”, puntualizaron.

Sigue a Zion & Lennox en redes sociales:

Lo más visto en Publimetro TV: