¿Dónde está? Portero pierde la ubicación del arco y se golpea con la red

El Mundial es uno de los eventos deportivos más soñado de este año. Muchos futbolistas esperan, por cuatro años, representar a su selección intentando demostrar lo mejor de cada uno. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse un error que sorprendió a millones de usuarios en redes sociales.

Una cuenta de Twitter compartió el duelo entre dos equipos femeniles. En el video, de siete segundos, se ve cómo una delantera realizaba su ataque para meter gol. La portera del equipo contrario esperó la llegada del rival para poder interceptar el balón. Tal vez por miedo o distracción, la deportista se desorientó y perdió la ubicación de lo tres palos.

Esto no es real pic.twitter.com/fPXM3C2Nos — Shaq Jr (@Oniil_Jr) November 21, 2022

La atacante descubrió el descuidó y decidió tirar a la portería, convirtiendo la acción en gol. Lamentablemente, la arquera se golpeó con la red y solo pudo ver el ingreso del ovoide a su portería. El suceso se viralizó en Twitter donde suma más de seis millones de reproducciones. Algunos de los mensajes que se pueden leer son “Los de la liga genuine son mas listos”, “Esto no es verdad, claro que no lo es”, o “Imposible tiene que ser edit y me voy a quedar con esa teoría”.

Algunas personas teorizaron que todo se trata de una broma o edición, asimismo relacionaron el suceso con el accidente del portero de Irán, quien tuvo que salir a los siete minutos de iniciar el encuentro por un golpe generado con uno de sus compañeros. El impacto fue tan fuerte que el portero quedó tendido en el suelo varios minutos y su nariz no dejaba de sangrar.

Aquí el tramacazo del defensa y el portero de Irán... Siguen atendiendo al arquero pic.twitter.com/hZ6vzAU9V6 — Natalia Rodríguez 🇧🇷🇩🇪 (@natadossantos89) November 21, 2022

