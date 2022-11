Platanito rompe en llanto en Canadá: ‘No soy asesino ni maté a esa niña’

“Estoy pasando una situación muy cabr.... en las redes sociales”, confesó Platanito durante su gira por Montreal, Canadá. El comediante mexicano para por un momento complicado tras la polémica que provocó al hacer un chiste sobre Debanhi Escobar, por lo que no ha dejado de ser señalado en redes sociales a pesar de haberse disculpado en dos ocasiones, a título personal y como personaje.

Durante su primera gira por Canadá, el payaso para adultos no pudo contener sus emociones y lloró en pleno show, asegurando que la está pasando muy mal y podría ir a la cárcel; además dedicó unas palabras a su esposa por su apoyo incondicional.

En un video de TikTok puede verse a Platanito, durante una pausa en su espectáculo, para compartir su sentir tras el chiste sobre el deceso de Debanhi y el escándalo que lo siguió.

“Cómo se habrán dado cuenta que estoy pasando una situación muy cabr... en las redes sociales, esta noche quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome ‘cabr... tú eres un buen hombre, tú no eres un cul... güey y se lo dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, fueron sus primera palabras.

Para continuar, “el humor a veces es humor, yo lo único que trato es darle vuelta a toda la pin... mierda que estamos viviendo en el mundo, yo no me burlo de la muerte de nadie. Ustedes cada uno de los que están aquí no tienen ni tantita idea de lo que siento en mi corazón de qué me vengan a apoyar. Porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es que el pin... gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables”.

“Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí, ¿yo por qué güey? yo no la maté, yo hice un pin... chiste” — Platanito

Platanito rompe en llanto durante su show en Canadá

Reacciones en redes sociales

“Solo tiene que entender que hay temas muy delicados en los que no se debe de meter solo que entienda, usted no tiene la culpa nuestras autoridades y sus padres por no atender el llamado de su hija bromas hay muchas no solo esa”.

“Pues tenía que entender así a la mala como la mayoría espero que ahora sí le sirva pensar que si se puede que no”.

“Nadie dice que sea una mala persona, solo que para la otra piense lo que habla y a quien lastima,pero ya debe de abstenerse de decir esos chistes de humor negro”.

“Si ya le pasó una vez con los de ABC para que sigue luchando con chistes de muertos”.

“Le tocan tiempos dónde domina la hipocresía social y la doble moral”.

“Siempre Polo Polo y los antiguos comediantes que han hecho carrilla de las desgracias como todo bien mexicano ahora la diferencia es que existen las redes por eso tanto pedo y juzgan a un solo ser cuando todos y el gobierno tiene la cola sucia”.

“¿Lo pueden meter a la cárcel?”.

