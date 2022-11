¿Sabes cuál es el plato que está prohibido en el menú de la realeza británica? Aquí te mostramos

En la familia real hay una selección de platos para el deguste de los comensales pero hay una comida en especial que el rey Carlos III no está dispuesto a ofrecer, se trata del ‘foie gras’. Esta decisión se conoce según una carta enviada por el Palacio de Buckingham al grupo de defensa de los derechos de los animales PETA, que fue publicada por los medios locales ya que el nuevo monarca no apoya el respeto al medio ambiente y no está de acuerdo el sufrimiento animal que hay que pasar para llegar a este plato.

Charles III bannit le foie gras des résidences royaleshttps://t.co/AgXbBkKBhz pic.twitter.com/C0QLs3bvv4 — BFMTV (@BFMTV) November 18, 2022

¿Qué es el foie gras?

‘Foie gras’ se traduce como “hígado graso” en inglés. Es conocido como un alimento caro y “de lujo” que, en realidad, se elabora a partir de un hígado de pato o ganso que se ha agrandado anormalmente debido a una enfermedad llamada esteatosis hepática, causada por la alimentación forzada del animal con grandes cantidades de comida. El hígado se vende entero o triturado en forma de paté o como otra guarnición. Servir como menú el foie gras, inflige tal sufrimiento a los animales y su elaboración es ilegal en varios países.

Carlos III prohíbe el foie gras en las residencias de la realeza https://t.co/Uy3YHIZsuW… #Curiosidades pic.twitter.com/0qWBIEmGYm — El Aragüeño (@ElAragueno) November 22, 2022

El consumo de foie gras está prohibido en los diferentes palacios de la monarquía, incluidos los de Buckingham, Balmoral, Windsor y Sandringham, así lo confirma la carta recibida por PETA y la vicepresidenta de esta organización en el Reino Unido, Elisa Allen, declaró que: “es el momento de que otros sigan el ejemplo del rey y dejen el foie gras fuera del menú para estas Navidades y de ahora en adelante”, según la BBC.

Se conoció que cuando Carlos era todavía príncipe de Gales vetó el uso de foie gras en sus propiedades, un enfoque que ha trasladado a las residencias reales una vez proclamado soberano. Carlos III de Inglaterra no ha dejado de dar pasos hacia adelante en su propósito de modernizar la monarquía británica.