Alexander Acha dice que el reggaetón es denigrante

Durante una entrevista realizada por el programa ‘De primera Mano’, Alexander Acha estuvo hablando un poco sobre el reggaetón, explicando lo denigrantes que suelen ser sus letras sin mencionar a un cantante específico.

Le puede interesar: Alexander Acha aprendió de grandes voces como la de su papá, pero hay dos artistas que le costó interpretar

“El ritmo me da igual, no tiene nada de malo, pero hay letras demasiado machistas, utilitaristas, inconscientes e irresponsables. No me gusta que se vea a la mujer como un objeto, es un ser, una divinidad y una hermosura. No está aquí para darnos placer”, confesó el cantante.

Asimismo, el cantante se enfocó en el género urbano pues afirma que adicional a lo anteriormente mencionado, indica que lo preocupante del tema es que cada día se escucha más y más en las diversas plataformas, dejando a un lado el verdadero sentimiento que debe colocarse dentro de un sencillo, pues según dice, el objetivo de la música es inspirar a las personas de manera positiva.

“La música debe inspirar cosas nobles, tiene que transmitir sinceridad. Hay una responsabilidad en el artista, no se trata de ser famoso y exitoso a costa de lo que sea, ese no es el camino”, continuó diciendo. “(Que el reggaetón esté en los primeros lugares) es reflejo de lo que estamos viviendo en el mundo, de cómo está la sociedad, los valores y la juventud; de cuáles son las carencias, en dónde tenemos que aportar los artistas, qué es lo que tenemos que cuidar, qué mensajes tenemos que comunicar…”, explicó

De esta manera, el hijo de Enmanuel también afirmó que estos artistas “no son cantantes profesionales”, ya que tiene otras virtudes, pero no como para definirse de esta manera.

“Mucha gente del urbano no es cantante, es la verdad, son raperos, hay que ser muy honestos, no son cantantes profesionales, es gente que escribe muy bien sus raps y los interpreta muy bien y tiene otras virtudes”.