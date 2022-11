Eduin Caz envía fuerte mensaje a quienes abuchearon al Grupo Firme durante el partido de la NFL en el Azteca

Eduin Caz no puede tener todo en la vida. (Foto: Instagram.)

La iniciativa de la liga nacional de fútbol americano (NFL por sus siglas en inglés) por llevar el deporte hacia México sigue su marcha. Y en la edición de este 2022 rompieron una brecha al ofrecer el show de la primera agrupación regional en el medio tiempo. Grupo Firme tuvo la fortuna de hacer historia, pero algunos fanáticos al parecer no estuvieron muy de acuerdo.

Aunque la mayoría disfrutó al ritmo del grupo originario de Tijuana, Baja California y Culiacán, Sinaloa, en algunos videos de redes sociales se escuchan abucheos. Cualquiera los pudo haber ignorado. Pero Eduin Caz, líder de la agrupación musical se puso firme y emitió un fuerte mensaje.

En primer lugar, el cantante agradeció a quienes disfrutaron de la propuesta musical del grupo regional.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday night Football. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas”, dijo Eduin Caz en una publicación de su Instagram personal.

En el mismo posteo continuó: “Y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil”.

Y concluyó: “Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio”.

Grupo Firme se presentó en el medio tiempo del encuentro que protagonizaron los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona en el estadio Azteca de la Ciudad de México.