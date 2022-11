Julia Fox dijo que salió con Kanye West para ayudar a Kim Kardashian

Kim Kardashian es el amor de la vida de Kanye West, así lo ha dejado saber el rapero en varias oportunidades, mientras que muchos fans de la empresaria consideran que realmente se trata de una obsesión tóxica.

Es por eso que cuando el cantante apareció públicamente de la mano de Julia Fox, muchos se alegraron por la nueva oportunidad que se estaba dando West con el amor. Sin embargo, esa relación duró solo 6 semanas llenas de polémicas que muchos desconocen.

Meses después de esa relación, la actriz de Uncut Gems, aprovechó su cuenta de TikTok, para revelar algunos detalles sobre la relación sentimental que mantuvo con el artista.

“Quise ayudar a Kim”

A través de su cuenta en la red social de videos, la actriz, respondió a un seguidor quien le preguntó sobre su relación con Kanye, a lo que sorprendió diciendo que todo fue para ayudar a Kim Kardashian.

“Siempre he tenido un amor por Kim. Cuando Ye y yo empezamos juntos, él todavía no había hecho nada raro. Me enviaba mensajes de texto, pero en realidad yo no respondía. No quería relacionarme con una celebridad, pero él siguió y siguió (...) Luego tuve este pensamiento… Pensé, ‘Tal vez pueda sacarlo del caso de Kim. Puedo distraerlo y hacer que le guste’

“Sabía que si alguien podía hacerlo, era yo porque cuando me propongo algo, lo hago. Ese mes que estuvimos juntos él no estaba en Twitter, no estaba en ninguna forma de redes sociales. Ni siquiera habló realmente sobre su relación. Realmente solo hablamos sobre ropa e ideas extrañas, planes para el futuro y nuestras esperanzas y sueños para la infancia y la educación. Fue realmente hermoso chicos. En el momento en que comenzó a twittear, yo ya estaba fuera”, confesó en el video que borró posteriormente.

La actriz aclaró que estar con Kanye no la vinculaba con sus declaraciones antisemitas, al contrario, ella fue quien terminó el romance e intentó ayudar al rapero a que encontrara apoyo psicológico.