¡Llegaron los refuerzos! Mexicanos se burlan de policía qatarí durante Mundial

México vivió uno de sus tres enfrentamientos para saber si pasará a la siguiente ronda. Con ayuda de Guillermo Ochoa, el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino pudo conseguir el empate que le da esperanzas de llegar a un cuarto partido. Tras el duelo disputado entre el tricolor y Polonia, miles de aztecas esperan al sábado para alentar nuevamente a los suyos, quienes se verán la cara contra Argentina.

Te recomendamos: ¡El Brayan en Qatar! Joven asusta a turistas: “Ya se la saben carteras y celulares”

Mientras aguardan al gran día, los chilangos buscan pasar grandes momentos, tal como el que compartió Diego Dom en su cuenta de TikTok. En menos de 10 segundos se puede ver cómo l os connacionales ‘retaron’ a la policía qatarí. El clip se observa a un grupo de elementos de seguridad montando a caballo, el último de ellos realiza una señal de advertencia, pero ¿A quién estaba amenazando?

Detrás de los uniformados, un grupo de personas con playera de la selección mexicana siguieron a los equinos con botargas de charros. Sin algún miedo, los amantes del balompié hicieron hacer la broma, misma que pudo terminar de otra forma. En menos de un día la grabación sumó 17 millones de reproducciones en TikTok.

Sigue leyendo: ¡No lo olvides! Así se vivió el Corona Capital 2022

“Soy Colombiano y no conozco México, pero siento que los llevo en el corazón, llevan consigo una alegría demasiado contagiosa y eso necesita el mundo”, “Que dijeron? Sin alcohol no habrá desastre? No es un estado etílico, así somos!!!”, o “Nuestro país es como el vato que cae bien a todos en el salón, pero que no nos hacemos responsables por los desmadres JAJAJA”, son algunos de los comentarios que realizaron diversos usuarios.

Lo más visto en Publimetro TV: