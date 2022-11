¿A quién prefiere? Hijo menor de Shakira y Piqué tomó partido públicamente por uno de sus padres

El pasado fin de semana Shakira y Piqué coincidieron en un mismo lugar para acompañar a su hijo mayor, Milan, a jugar en un campeonato de beisbol. Aunque la ex-pareja no cruzó palabras ni miradas si compartieron el hecho de disfrutar de su pequeño Sasha que aunque llegó con el ex futbolista, su abuela Montserrat Bernabeu y Joan Piqué no se resistió en salir corriendo y abrazar a su mamá cuando la vio en un extremo de las gradas.

Sasha con su inocencia propia de un niño de 6 años se le vio la ternura y amor que siente hacia la cantante colombiana, su único deseo era llegar rápidamente para estar con ella, al avistarla, corrió emocionado y sin mayores justificaciones dejó a su padre, quien minutos antes le había hecho cariños y al resto de la familia.

Sasha llego con la madre y tía de pique y así como llego así se fue a buscar a a su madre 😂😂😂😂😂 el narcisista de pk no soportará que el niño no lo prefiera y por eso el trato que le da. Hermoso ver el amor que le tiene sasha a Shakira ❤️❤️ pic.twitter.com/C4RzQzZzri — Idek (@LovelyYou42) November 19, 2022

Sasha abrió camino entre las personas que rodeaban a la intérprete de “Te felicito” y esta cuando sintió que el pequeño había aparecido con tanta naturalidad dejó lo que estaba haciendo y lo abrazó con fuerza y amor, además de llenarlo de besos.

Las imágenes muestran que madre e hijo se fundieron en un tierno abrazo y quedó claro que los niños prefieren estar con la artista y toman partido por ella.

Hace poco Shakira de 45 años y Piqué de 37 llegaron a un acuerdo nada fácil, por la custodia de los pequeños, destaca que los pequeños se mudarán a Miami - Estados Unidos decisión por la que el catalán ha recibido fuertes críticas dejó ir a sus hijos a otro país.

Según fuentes allegadas el exfutbolista accedió ante la insistencia de la barranquillera por llevarse a Sasha y Milán, lo que hizo que Gerard explotara, se levantara de la reunión y se fuera devastado a la cocina, Shakira fue tras él para consolarlo con un emotivo abrazo.