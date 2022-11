Harry Styles en concierto en la CDMX, todo lo que debes de saber antes de asistir

El cantante y actor británico Harry Styles, llegará al Foro Sol de la CDMX los días 24 y 25 de noviembre como parte de la gira ‘Love On Tour 2022′, tras dos shows completamente sold out en Guadalajara y Monterrey los días 20 y 22 respectivamente.

Harry Styles en concierto en la CDMX, todo lo que debes de saber. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

El miembro de One Direction presentará sus mayores éxitos entre ellos Music for a Sushi Restaurant, Golden, Adore You, Late Night Talking, Watermelon Sugar, Sign of the Times, As It Was y Kiwi, asimismo, Styles también presentará canciones de la boyband antes mencionada.

Harry Styles de paseo por la CDMX

Harry Styles arribó a la Ciudad de México un par de días antes de sus conciertos y aprovechó su tiempo libre para pasearse por Chapultepec e incluso visitó “Casa Estudio Luis Barragán” ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, cabe señalar que Dua Lipa también fue al mismo lugar en septiembre pasado.

Gente ustedes son conscientes que Harry Styles fue a “La Casa Luis Barragán” la cuál fue declarado patrimonio mundial y es una obra maestra en su interior? Es en la colonia Daniel Garza en Ciudad de México pic.twitter.com/Kaj5qYY9jF — ◟̽◞̽ (@satellitelouisw) November 24, 2022

Boletos

En total, el británico ofreció cuatro presentaciones en tierras mexicanas y aunque todos los shows fueron sold out, sus seguidores aún no pierden la esperanza de encontrar un boleto un par de horas antes del concierto. Los precios oscilaban entre los 427 y 4000 pesos mexicanos aunque reportan que han alcanzado hasta los 40 mil pesos mexicanos en reventa.

Accesos al Foro Sol

La apertura de puertas será en punto de las 5 de la tarde y podrás llegar al Foro Sol en automóvil o transporte público a través de las estaciones Cd. Deportiva (línea 9 - café), Puebla (línea 9 - café) y Velódromo (línea 9 - café).

¡HARRIES! Acá les dejamos un mapa para los accesos al Foro Sol. Tomen sus precauciones, ¡nos vemos mañana! 💖 pic.twitter.com/LQLEPLawrt — Ocesa Pop (@ocesa_pop) November 24, 2022

Mapa para Harry Styles

Harry Styles en concierto en la CDMX, todo lo que debes de saber. / Foto: Ticketmaster

Horarios

Apertura de puertas - 5 de la tarde

- 5 de la tarde Koffee - 8 de la noche

- 8 de la noche Harry Styles - 9 de la noche

