Después de revelar un secreto de la intimidad, esposa de Robbie Williams comparte una escandalosa foto del cantante

Es la segunda vez que se conocen novedades de Robbie Williams en menos de 10 días. Y la información no tiene que ver precisamente con su música o proyectos futuros del cantante británico.

Para esta ocasión aparece una vez más su esposa, Ayda Field, en la escena de los detalles. A finales de la semana pasada, la actriz de 43 años, nacida en Los Ángeles, California, hizo confesiones de la intimidad de la pareja, que fueron bastante delicadas.

Y ahora, a través de las historias de sus propias redes sociales, Ayuda Field publicó una escandalosa fotografía de Robbie Williams, en la que al menos parecen tener una buena relación después de lo que dijo.

De acuerdo con la imagen a la que Daily Mail logró hacerle captura, Ayda Field aparece sonriente frente a un espejo. A su lado, su esposo, casi desnudo mientras lo cubre solo una especie de bikini masculino que tiene un tigre en la zona de sus partes.

Al parecer son los mismos que usó en su icónico video Rock DJ, que le hizo renacer su carrera musical. “Los pantalones de tigre siempre me hacen feliz”, escribió la actriz de origen turco.

Ayda Field IG

En recientes declaraciones Ayda Field dijo la pareja tiene problemas en la intimidad. Explica que la crianza de los cuatro hijos que tiene con Robbie y la rutina laboral los consume a ambos. Pero además reclama una reacción del cantante, quien de acuerdo con lo que asegura la misma actriz, solo comparten la habitación para descansar.

“Cuando había pasión, cuando se daban esas circunstancias, pues sí. Pero todo eso está muerto, ha sido completamente destruido por nuestros cuatro hijos”, señala Field en una entrevista. “Ni siquiera hay necesidad de que nos vayamos juntos a dormir. Es como un espacio compartido para el trabajo”, añade.

Incluso el descanso es un tema complejo para Ayda Field, ya que según lo que cuenta pareciera estar a nada de mudarse de habitación, si es que ya no lo hizo, debido a que Robbie William ronca tan fuerte que se le hace complejo conciliar el sueño.

“Rob ronca muchísimo, algo que no pasaron en nuestros primeros tiempos. A veces tengo que darle una patada, pero no siempre funciona. Es como un oso durmiendo. De verdad, podrían darse cuenta de varios terremotos seguidos en la ciudad de Los Ángeles y este hombre no se enteraría”, finalizó.