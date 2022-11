Famosos reaccionan al fallecimiento de Héctor Bonilla: “Siempre estarás en nuestro corazón”

El actor mexicano Héctor Bonilla falleció este viernes a la edad de 83 años. De acuerdo con un comunicado, el actor atravesó un diagnóstico de cáncer hace cuatro años tras los cuales “murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”.

Héctor Bonilla actuó en películas como “María de mi corazón” (1979), “Rojo amanecer” (1989), y en telenovelas como “Lo que callamos las mujeres” (2001), “Papá soltero” (1988) y en “El chavo del 8″ (1979). Su larga trayectoria artística le valieron homenajes y reconocimiento a nivel nacional e internacional como uno de los mejores actores de México.

El actor egresó de la Escuela de Arte Teatral del INBAL. Bonilla se desarrolló en teatro, televisión y cine.

Héctor Bonilla, egresado de la ENAT, uno de los actores más importantes de Latinoamérica, no sólo tuvo una prolífica carrera en cine, sino también en telenovelas, teatro, series y doblajes.



En el Centro Nacional de las Artes lamentamos su dolorosa partida.

“Se acabó la función, no estén chingando”: Así se despidió Héctor Bonilla

Un comunicado difundido por los seres queridos del actor señala que Bonilla “vivió intensa y plenamente”. Además, compartieron el epitafio que Héctor Bonilla escribió para sí mismo hace algunos años: “Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio. No queda nada”.

Famosos reaccionan al fallecimiento de Héctor Bonilla

En redes sociales, personalidades del mundo del espectáculo reaccionaron al sensible fallecimiento del actor poblano ganador del Ariel de Oro en 2019.

La cuenta de Twitter de ‘El Chavo del Ocho’ compartió una foto donde se ve al actor al lado del elenco del programa de comedia. El actor tuvo una breve participación que le dio proyección internacional en América Latina.

A Héctor Bonilla siempre lo recordaré como uno de los mejores amigos de mi papá, como un profesional ejemplar, por las tantas y tantas veces que lo vi en El Diluvio que viene... Un abrazo GRANDE a Sofía, Sergio, Fernando y Leonor.

Por otro lado, Héctor Suárez Gomís y Eugenia León fueron algunos de los famosos que compartieron sus pensamientos hacia el actor. “Siempre lo recordaré como uno de los mejores amigos de mi papá, como un profesional ejemplar”, señaló Gomís.

Por su parte, la conductora Pati Chapoy compartió en Twitter un mensaje a los seres queridos de Héctor Bonilla. “Triste dar la noticia del fallecimiento de Héctor Bonilla. Triste despedir a un amigo. Te abrazo Sofía. Abrazos a sus hijos y nietos”, compartió.

La también conductora Mónica Garza se unió a las condolencias por el fallecimiento del actor. “Uno de los histriones más prolíficos en la historia del cine y teatro mexicanos. Descanse en paz”.

