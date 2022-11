“Gran actor y honesto”: AMLO lamenta muerte de Héctor Bonilla

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un mensaje ante el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, quien murió este viernes a la 83 años.

En el mensaje, López Obrador compartió un mensaje en el que envió un abrazo “a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos”.

Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos. pic.twitter.com/88CLHo3dk6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 25, 2022

Bonilla fue uno de los más cercanos en el mundo de la actuación y quien se afirmó como seguidor de la Cuarta Transformación.

AMLO y Héctor Bonilla, una historia de amistad

En 2012, el entonces Instituto Federal Electoral suspendió la transmisión de un spot en favor del candidato presidencial López Obrador, en el que Bonilla pedía “cambiar la historia”.

“Es muy díficil condensar en 26 segundos lo esencial. Soy un ciudadano, no pertenezco a ningún partido. Nunca he militado. He declinado dos veces ser delegado y tres veces ser diputado. La última vez que decline algo fue ante Marcelo Ebrard, que me ofreció la delegación de Coyoacán”, dijo Bonilla en una entrevista transmitida en ese año.

