Otras producciones en las que ha participado Jenna Ortega además de Merlina

Jenna Ortega ha logrado cautivar a muchos en su papel de Merlina, la joven hija de Homero y Moriticia Adams, la familia que desde 1960 ha estado en la pantalla haciendo reír a más de uno. Sin embargo, ahora este personaje regresa en una nueva versión donde ella será la protagonista de la historia, teniendo la responsabilidad de resolver algunos misterios y una serie de asesinatos en los que, desde hace 25 años, se encuentran involucrados sus padres.

¿Dónde nació Jenna Ortega?

La actriz nace el 27 de septiembre de 2002 en el Valle de Coachella, California que se encuentra ubicado en Estados Unidos, pero a pesar de ser americana, la sangre mexicana y puertorriqueña corre por sus venas gracias a sus padres que son oriundos de estas zonas, anotándose así a la lista de las famosas de descendencia latina que ha triunfado en el país norteamericano.

¿Cuándo inició Jenna Ortega su carrera?

Con tan solo 20 años de edad, Jenna ha tenido una gran carrera artística, pues desde pequeña se inició en el mundo cinematográfico, en pequeños papeles de series y películas como CSI o Rob en el año 2012, y asimismo en el 2013 participó en Iron Man, como la hija del vicepresidente e Insidious 2, como Annie.

Pero su carrera no se detiene ahí, ya que en entre el año 2016 y 2018 gracias a su aparición en Stuck in the Middle y Elena de Avalor, fue reconocida como mejor Actriz joven en – Televisión y Mejor programación infantil respectivamente.

Otras producciones en las que ha participado

The Litte Rascals Save the Day – Mary Ann – 2014

After Words – Anna Chapa – 2015

Saving Flora – Dawn – 2018

The Babysitter: Killer Queen - Phoebe Atwell – 2020

Yes Day - Katie Torres – 2021

The Fallout – Vada Cavell – 2022

Scream 5 - Tara Carpenter – 2022

Studio 666 – Skye Willow – 2022

X – Lorraine – 2022