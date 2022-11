Famoso promotor de concursos de belleza promete hacer “amarres” como la exnovia de Nicky Jam

El promotor de certámenes de belleza, Osmel Sousa, famoso por haber llevado a siete misses a ganar la corona del Miss Universo, bromeó sobre el escándalo de Aleska Génesis, ex novia de Nicky Jam.

Con un tabaco falso, que en realidad era comestible, Osmel Sousa, conocido por haber estado al frente del certamen de Miss Venezuela por cuatro décadas, se sumó a las bromas que se han multiplicado en redes luego de filtrarse videos de Aleska hablando con una santera para hacerle brujería a Nicky Jam.

“Osmel, toma, léeme este tabaco aquí”, le dice a Osmel un hombre al entregarle una caja con un tabaco comestible.

“Esperate, es que tengo que llamar a Aleska, Aleska ¿cómo es que se hacía esto?”, comentó el llamado zar de la belleza, quien incluso mencionó a la modelo venezolana en el mensaje que posteó junto al video donde le hace la broma.

“Si necesitan un amarre yo mismo lo hago @aleskagenesis estoy a tu orden y si no la pego me como el tabaco”, le escribió.

La propia Aleska Génesis, que reconoció haber contactado a una hechicera, le respondió el mensaje a Osmel Sousa. “Jajajaja era fumártelo no comértelo te quiero @zardelabelleza ️”.

Detrás de las filtraciones de los videos donde la santera le hace una serie de recomendaciones a la ex de Nicky Jam para que vuelva a enamorarlo, están unas amigas de Aleska y su exnovio, Miguel Mawad, un empresario señalado de maltratarla cuando eran novios y de maltratar a animales en sus arranques de ira.

“No voy a negar, Génesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas, para montar unos trabajos (…) Sí me dedico al espiritismo, pienso que eso no es nada malo, cada quien tiene sus tipos de creencias, cada quien tiene su propia religión”, confirmó la santera en un video difundido en redes sociales

La relación, que duró menos de un año, llegó a su fin en abril de 2022, según confirmó el propio cantante de origen puertorriqueño y nacido el 7 de marzo de 1981 en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos.

El cantante de 41 años, cuyo verdadero nombre es Nick Rivera Caminero, estuvo casado con Angélica Cruz hasta 2018 y es padre de Yarimar Rivera, Alyssa Rivera y Joe Martin Rivera. Después de su separación, una de las primeras relaciones que se le conoció fue la que tuvo con Aleska Génesis.

La brujería de Aleska a Nicky Jam

Los comentarios que ha generado la escena de la exnovia de Nicky en un ritual de magia negra han dado mucha tela para contar.

Entre los consejos que la hechicera le dio a Aleska Génesis durante la conversación fue ponerle cinco gotas de orine en bebidas para que vuelva con ella.

Aleska también le preguntó cómo hacer para alejar al asistente personal de Nicky Jam, el venezolano, Larry BLAG, a quien tilda de “hipócrita”.

“Creo que si Larry se aleja de su vida él me va a buscar más rápido”, le dijo Aleska a la hechicera.

La santera le dijo que se lo podía alejar con un “pote de separación” que “lleva hasta pupú de perro, de gato, de gallo fino, eso lleva pinguita de perro, lleva azufre, lleva pimienta voladora”, para que “ellos se separen y peleen”.

Por si fuera poco la santera le dijo que en la “cama no es bueno”, algo que Aleska confirmó en el video donde aparecen hablando como las mejores amigas. “Es fatal, tuve que enseñarlo a hacer lo que a mí me gusta porque el carajo no la da, él tiene que saberlo, yo creo que por eso sus inseguridades”, manifestó Aleska.

Ay coño de la madre 😂😂😂😂😂 no puedo con tanto 😂😂😂😂😂😂😂 AMIGAAAA cambia de bruja, que esta no la dio, FATALITY 🤦🏻‍♀️😂 #NickyJam #GenesisAleska #aleskagenesis #miguelmawad pic.twitter.com/C6WG4E2ksh — Gabs (@gabsvisualdiary) November 7, 2022