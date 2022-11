¡Sin corazón! Después de enterrar a su abuelito, profesora obliga a exponer a su alumna

La perdida de un familiar siempre es uno de los momentos más difíciles. Pese al pasar el tiempo, los seres queridos añoran y desean volver al pasado para ver una vez más a la persona que ya no está en este mundo. Por eso, los dolientes guardan algunos días de luto para asimilar el fuerte suceso.

En las últimas horas se dio a conocer la historia de Marisol Díaz, quien tuvo que exponer un día después de enterrar a su abuelo . Sí, según lo relatado por la usuaria de TikTok: “Acabas de enterrar a tu abue, pero la doctora dijo que si no exponías al día siguiente, no te podía calificar”. En el clip compartido en la aplicación de videos cortos, se puede ver cómo la afectada realizaba sus deberes escolares pese a tener una cara muy devastada.

@marisol.ydv Un poquito más de empatía no hubiera estado mal ♬ original sound - EX7STENCE™

Entre lágrimas, la mujer encontró las fuerzas necesarias para realizar las diapositivas suficientes y exponer un tema que la profesora le había asignado. Marisol decidió subir el video a su cuenta sin pensar el alcanza que tendría. Hasta el momento, la grabación cuenta con más de tres millones de reproducciones . Algunos de los internautas usaron el espacio para narrar suceso similares. Asimismo expusieron su enojo a la profesora quien, según ellos, necesita más empatía.

“Yo di mi examen final antes de ir a enterrar a mi abuelita también me dijo que no me iba a poner nota si no lo presentaba ese día”; “Cuando mi abuela estaba muriendo el hospital pedí permiso para poder viajar hasta donde estaba ella. La de RH: para qué vas? Ya va a morir” ; “Siento mucho tu pérdida, mi mamá murió el 28/Oct, varios profesores están reprobándome por las faltas y muchos no me están contando el justificante”; son algunos de los comentarios que realizaron diversos usuarios.

