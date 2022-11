Arcángel rompe en llanto tras recordar a su hermano

Un año ha pasado desde el momento en el que una trágica noticia llegó oídos de la familia de Arcángel, pues su hermano Justin Santos habría muerto en un aparatoso accidente luego de que una mujer en estado de ebriedad fuera en contra vía e impactara el auto del joven en el Puente Teodoro Moscoso, que se sitúa en Puerto Rico.

El artista, siempre busca recordarlo de una manera bonita, y esta vez no fue la excepción, pues además de realizarse un tatuaje con el que se sometió dos días seguidos a cuatro horas de anestesia, también le dedicó unas bonitas palabras durante una entrevista.

“Era la luz de mis ojos”, inició diciendo Arcángel en el podcast ‘Dímero Champ’ que es conducido por José Galíndez, afirmando que estaba esperando el momento justo para pedirle que se uniera a su equipo de trabajo, pero la muerte se cruzó en ese sueño, que hasta incluso hizo un cambio significativo en su carrera musical.

“Eso era lo que iba a pasar. Había tantas cosas que nosotros habíamos planeado. Le había dicho todo este tiempo: ‘Estaba esperando este momento, que tú te convirtieras en un hombrecito, porque ahora, todo el tiempo que has querido que yo te… ahora es que es…’ íbamos bien. Todo iba bien”, dijo mientras sus lágrimas recorrían su rostro.

No obstante, el intérprete de ‘Tu no vive así’ también reveló que desde el ese momento la motivación no es la misma, por lo que a pesar de querer continuar con este legado, cree que es mejor que otra persona lo haga por él.

“La motivación no es la misma, yo trato... créeme, yo trato todos los días. Por eso es que, ya lo veo venir… ya lo veo que no, que no quiero… Yo quiero continuar este legado, pero que lo construyan otras personas, ¿Me entiendes? Yo estoy cansado y mal herido ¿Entiendes?... Papi, hay veces que yo no quiero cantarle a nadie y hay veces que yo no quiero una foto y un montón de cosas que ya yo no quiero. Y estoy produciendo a otras personas para prepararlos, para que cuando llegue todo esto, quiero estar al lado de ellos y decirles: ‘Quédate tranquilo, que yo sé que es esto’, finalizó diciendo el artista.