Video: Danny Ocean ayuda a fans, tras balacera al terminar uno de sus conciertos

Una persona sin vida y cuatro lesionadas fue el saldo preliminar que dejó una balacera que se registró a unos metros de la Plaza Monumental de Morelia, Michoacán, momentos después de que terminara un concierto de Danny Ocean la noche del 25 de noviembre.

En medios locales se informó que sujetos armados dispararon en contra de los tripulantes de unas camionetas estacionadas cerca de la plaza.

Esta noche se registró una balacera al término del concierto de #DannyOcean en la plaza Monumental de #Morelia.

El saldo preliminar es de un muerto. pic.twitter.com/3yVEfEDYDS — Ana Francisca Vega (@anafvega) November 26, 2022

Mientras que dentro de lugar, Danny Ocean ayudaba a algunas de sus fans, en redes sociales circula un video donde el cantante está sobre las vallas de contención con los brazos extendidos para que una joven pueda bajar de las gradas donde se encontraba con más personas. Alrededor del cantante se encontraba equipo técnico y de seguridad que continuó el desalojo de los jóvenes.

Danny Ocean manda mensaje en redes sociales

Después de lo sucedido, el cantante publicó un sentido en mensaje en redes sociales, en el cual se puede leer:

“Quisiera informarles que ayer, 20 minutos después de que terminara el concierto que dimos, se dio un enfrentamiento afuera del inmueble entre personas externas al show. Es lamentable que la gente que fue para disfrutar, dejarse llevar y olvidarse un poco de la realidad de las cosas se hayan tenido que encontrarse con esta situación afuera”

Además se dijo herido porque las personas que tienen problemas no son capaces de resolver sus diferencias sin involucrar a otros. “¿Cuánto más nos tomará aprender a pensar en los demás y no sólo en nosotros?”, escribió, y agregó, “de verdad que pena... me duele mucho esta situación. Te amo México, como les dije, esto no cambia mi amor hacia ti”.