Héctor Bonilla comparte su ‘testamento’ a través de una carta dedicada a sus hijos

Tras el anuncio de la muerte del actor mexicano, Héctor Bonilla, tras cuatro años de padecer cáncer de riñón, se recordó el ‘Testamento’ que compartió el actor de Rojo Amanecer una carta dirigida a sus tres hijos publicada el 18 junio 2020, durante la pandemia.

“Hace casi veinte años, le escribí esta carta a mis hijos, Leonor, Sergio y Fernando. En la pandemia de 2020 aproveché para ponerle música. Por cierto, únicamente menciono a mis dos primeros nietos porque los otros cinco no habían nacido. Ahí se las dejo,” cita la descripción del video en Youtube.

La letra y música del audiovisual son de Héctor Bonilla y los arreglos musicales son de Gerardo Matamoros y muestra a lo largo de seis minutos y medio diferentes momentos de la trayectoria del actor mexicano.

El video incluye ideas como “Y bien, mis hijos tres mi testamento yo nunca he sido práctico misterio y sin fortuna el más afortunado dueño de nada, voy al cementerio”.

“Encuerado tranquilo enamorado, pues tengo una mujer que amo con creces y que es la dueña de todo lo mío vamos pegados como los siameses para el solar y para el desafío, hoy llueve otro play según entiendo, se dice actuar y de eso estoy viviendo yo vivo de jugar y voy diciendo yo no soy mi pasado”, canta Bonilla a sus hijos.

“Yo no soy mi futuro. Yo estoy siendo no quise ser el nombre de una esquina o excusado de pájaros estatua”, asegura el actor mexicano en el video.

Con el característico humor de Bonilla, en un fragmento de la canción señala, “Así que, cuál herencia algún consejo o moralejas recomendaciones mis huesos mis arrugas, mi pellejo, mis libros, mi guitarra, mis calzones... Como los animales, por instinto, les dejo mis aciertos y fracasos todas mi miedo cuando solo pinto con el valor de no bajar los brazos y alguna petición cuando me entierre si van a ser mis órganos donados nos avergüencen cuando los entre.

“Porque voy a dejarlos muy gastados una caja de pino muy barata y algo será de mí la hierba fresca, que nutrirá mi pudrición sensata en vez de pervivir no me agrotezca y el epitafio que estarán pensando, por favor, no una frase almíbarrada, se acabó la función, no está en chingando, el que me vio, me vio. No queda nada”, finaliza la carta.