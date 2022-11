Netflix estrenará nueva temporada ‘You’ en dos partes por estas razones

Póster oficial de YOU 4 (Netflix)

Netflix requiere cambios para dejar de perder suscriptores, por eso ha estado analizando distintas formas de estrenar contenidos.

Una de esas formas que lo ayudará a mantenerse fiel a su estilo, de estrenar todos los episodios en maratón, consiste en lanzar sus series en dos partes, con varias semanas de diferencia.

Por eso, tal como ocurrió con Stranger Things, ahora será la nueva temporada de la serie ‘You’, cuya fecha de estreno ya se reveló.

Estreno de ‘You’

A través de sus redes sociales, la plataforma streaming reveló las fechas en las que veremos nuevamente al enfermizo encantador, Joe Goldberg, quien se mudará a Londres para alejarse de los vicios del pasado.

El estreno de la Parte 1 está programado oficialmente para ser transmitido el 9 de febrero de 2023. Mientras que la próxima parte del programa, que es la Parte 2, se estrenará precisamente después de un mes, es decir, el 9 de marzo.

El póster compartido para la promoción se muestra a Joe, personificado por el actor, Penn Badgley, encubierto en el corazón de Londres. Está haciendo todo lo posible para mezclarse, rodeado por los autobuses básicos de dos pisos y las banderas de Union Jack.

Beneficios de estrenarlos en dos partes

La principal ventaja de extender el estreno de los episodios, es que se mantiene la conversación en redes sociales. Es decir, se prolonga la relevancia de los contenidos.

HBO, que no ha cambiado su tradicional estilo, es testigo de como, durante este año, las personas hablaron durante 2 meses y medio (o más) de sus series House Of The Dragon o Euphoria.

A diferencia de Netflix, que solo mantuvo la relevancia de Stranger Things por 2 semanas, entre los temas más hablados.