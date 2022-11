¿Especial navideño de Guardianes de la Galaxia tiene escena post crédito?

Este año Marvel Studio estrenó una nueva producción de Guardianes de la Galaxia, pero para la plataforma streaming, Disney+, y bajo temática navideña que tituló: The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special es un especial de televisión estadounidense escrito y dirigido por James Gunn para el servicio de streaming Disney +, basado en Marvel Comics con el equipo de superhéroes Guardianes de la Galaxia.

La historia, que solo tiene 40 minutos de duración, sigue a los Guardianes de la Galaxia mientras celebran la Navidad y buscan un regalo para su líder Peter Quill.

A pesar de ser una producción navideña, igual forma parte del MCU y, como es tradición, también tiene su escena post-crédito.

¿Qué aparece en la escena post crédito?

SPOILER ALERT: es probable que se mencionen cosas que te vayan a mostrar cosas de la cápsula estrenada en Disney+.

Aunque no hay una escena a mitad de los créditos, el especial navideño si incluye una escena de créditos finales. La escena presenta un momento divertido entre tres personajes que ofrece una gran burla de lo que podría ser lo próximo para los Guardianes.

En la secuencia vemos a Rocket (Bradley Cooper) y a su nueva amiga Cosmo (María Bakalova) decorando a Groot (Vin Diesel) como un árbol de Navidad; desde Endgame, el personaje ha evolucionado de su forma adolescente delgada a una constitución más voluminosa y adulta.

Sin embargo, claramente todavía no le gusta ser el centro de atención mientras se sacude las decoraciones en un resoplido, con Cosmo quejándose de que el gesto mancha todo el trabajo duro que los Guardianes ponen para salvar la temporada.

“Groot arruinó la Navidad otra vez”, dice a través de su intérprete.

Rocket rompe la cuarta pared al decir: “Ahora tenemos que tener otro especial”.

Con ese comentario, muchos sugieren que Guardianes de la Galaxia tiene potencial para convertirse en una tradición anual con algún especial.