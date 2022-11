“Me están haciendo vudú”: Karla Sofía Gascón afirma que le están haciendo brujería para sacarla de Masterchef Celebrity

Una mousse mal ejecutada por poco saca de MasterChef Celebrity 2022 a Karla Sofía Gascón, una de las participantes más aguerridas del reality transmitido por TV Azteca y que se aproxima a su final tras comenzar el pasado 20 de agosto.

Junto a Arturo López Gavito conformó al principio del programa una pareja sólida, pero a lo largo del programa el ‘juez de hierro’ de La Academia ha marcado distancia, jugando su propio juego, dejando un poco sola a su gran amiga fuera de la pantalla.

El humor de Karla si bien ha causado malestar entre algunos espectadores que no están muy a tono con sus modos, también atrae la atención de otros seguidores del programa.

Es una relación amor-odio con el público de MasterChef Celebrity 2022 de la que Karla disfruta a más no poder.

“Solo veo Master chef por ti ,que alegría descubrir tu talento”, “Eres la neta, la sal y pimienta, te amo”, “Me encantan tus chistes”, " Eres única y la más sincera del reality”, “Solo veo el programa por qué eres lo máximo”, le escriben sus seguidores.

¿Va a ganar el vudú?

En el reto de eliminación donde Karla estuvo a punto de irse, la actitud mostrada por Gavito dejó a muchos molestos. Resulta que Marcelo, quien ya estaba salvado en el balcón junto al ‘juez de hierro’, intentó advertirle a Karla que estaba cometiendo un error en la preparación de mousse.

Gavito se lo impidió, al argumentar que a Karla no le vendría bien que le hablaran en ese momento y que luego los culparía si algo salía mal durante esa prueba de eliminación.

“No, no, no ya nadie puede decir nada, se pone muy mal, se estresa mucho y luego te va a echar la culpa de que porque le dijiste se fue, así que calladitos muchachos”, dijo Gavito al frenar a Marcelo.

Luego de eso Karla fue llamada a presentar su postre.

“Se me ha complicado todo en este mundo porque te digo que me están haciendo vudú, pero no van a conseguir que caiga”, le dijo a los chefs que evaluaban un mousse con chile.

Me han ´pasado varias cosas: primero se cortó la crema, luego se me olvidó hacer el chocolate a baño de María, lo puse a coser y se me quemó

Karla pensaba que se iba en este reto de eliminación del domingo 20 de noviembre.

“Hoy era el día, va a ganar el vudú, va a ganar la magia negra, van a ganar las velas mal puestas o mis fotos quemadas, algo me están haciendo”, contó Karla que pensó.

Los comentarios de los jueces no la favorecieron, pues le dijeron que si bien era la única que había logrado incorporar el chile a la mousse, le faltó dulzura y sirvió un crocante sin sabor.