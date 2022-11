¿Por qué Sebastián Rulli y Angelique Boyer todavía no se han casado?

Una de las parejas más estables de la televisión mexicana la encabeza Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Una relación que nació con una amistad de una producción dramática y que ya llevan siete años de unión. Aunque ya tienen muchos años juntos, lo ideal sería que finalmente ya puedan comprometerse pero hasta ahora, ninguno de los dos asoma esa posibilidad. Los actores no han manifestado interés de casarse. ¿sabes por qué?

Tanto Sebastián como Angelique, antes de unirse como pareja, tuvieron relaciones largas pero han sido poco favorables para sus vidas. Pudieron haber sido largas y aún así no se consolidaron con un ‘para siempre’. En el caso de Rulli, estuvo casado de 2009 a 2011 con la actriz Cecilia Galliano, madre de su hijo Santiago. Lo que no se imaginarían los actores es que después de coincidir en dos producciones para la televisión, ellos protagonizarían una historia de amor digna de telenovelas aunque no no tuvo un final feliz. Sin embargo, están unidos por un hijo.

Por su parte Angelique se enamoró del productor de la telenovela, José Alberto ‘El Güero’ Castro. En octubre de 2011 Angelique confirmó su noviazgo y oficializó ese nuevo chance en el amor, aunque él fuese 28 años mayor que ella: “Me estoy dando la oportunidad y ojalá funcione, los dos estamos contentos”, dijo al programa Hoy en esa oportunidad.

Durante la boda de la ex RBD, Maite Perroni y Andrés Tovar se esperaba que Rulli y Boyer pudieran compartir con el público la buena noticia de su unión ya que se les vio muy felices compartiendo esta etapa especial. Sin embargo, la pareja muestra en redes sociales cada uno sus momentos juntos. Se dedican frases románticas, revelan su afecto e incluso viajes a su público. Hasta ahora se han dedicado a gestionar su cuenta de TikTok y crean contenido agradable para sus seguidores.